Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец

На наступающее лето у актрисы и певицы Алены Кравец были серьезные надежды – съемки клипа, презентация авторского парфюма, концерты. Но, как говорится, скажи Богу о своих планах, если хочешь его рассмешить.

"Для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? – говорил Воланд в романе "Мастер и Маргарита". – И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике".

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У Алены Кравец мудрый Михаил Булгаков был всегда среди самых любимых писателей. И его правоту можно снова оценить, если узнать, какая беда случилась со светской львицей.

...Этот воскресный день Аленушка запомнит надолго. "Я собиралась на съемки, – плачет звезда. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом стилете (тонкий и весьма неустойчивый металлический стержень-каблук – Прим. ред.) и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, "дыша духами и туманами", как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз". Если помнить, что рост у Алены модельный, легко понять, что падением было серьезным.

На крик и грохот сбежалась прислуга. Алена лежала без чувств и казалось, что она отдала богу душу. Приехавшая скорая констатировала сотрясение мозга и вывих ключицы. "Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген, – рассказала Кравец. – Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло – я легко отделалась, разбившись не насмерть".