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Шоу-бизнес
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец

Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец

На наступающее лето у актрисы и певицы Алены Кравец были серьезные надежды – съемки клипа, презентация авторского парфюма, концерты. Но, как говорится, скажи Богу о своих планах, если хочешь его рассмешить.
прочитано 1414 раз

"Для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? – говорил Воланд в романе "Мастер и Маргарита". – И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике".

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У Алены Кравец мудрый Михаил Булгаков был всегда среди самых любимых писателей. И его правоту можно снова оценить, если узнать, какая беда случилась со светской львицей.

...Этот воскресный день Аленушка запомнит надолго. "Я собиралась на съемки, – плачет звезда. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом стилете (тонкий и весьма неустойчивый металлический стержень-каблук – Прим. ред.) и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, "дыша духами и туманами", как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз". Если помнить, что рост у Алены модельный, легко понять, что падением было серьезным.

На крик и грохот сбежалась прислуга. Алена лежала без чувств и казалось, что она отдала богу душу. Приехавшая скорая констатировала сотрясение мозга и вывих ключицы. "Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген, – рассказала Кравец. – Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло – я легко отделалась, разбившись не насмерть".

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Фото: пресс-служба
Автор: 25 мая 2021, 11:22
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комментарии

Ответить:

Гость733271
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Бедный Блок!Знал бы он,к кому"пристегнут" его неповторимые стихи!Ну,а 'сиделица"в ванне-вообще"шедевр".Красавица,говорите,н-дааа.
Гость 13620
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Ужасный день! Рыдает не только вся Россия, но и весь мир! Кравец свалилась с лестницы.... О Вселенский Ужас! Как же мы теперь будем жить?!
Гость754353
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Какое сотрясение? - там мозга отродясь не было!
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