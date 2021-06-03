Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни

У 43-летней певицы Жасмин трое детей – 23-летний Михаил от первого брака, 9-летняя Маргарита и 5-летний Мирон от второго. И как же хочется, чтобы наследники были всегда здоровы и счастливы! И свои, и чужие...

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