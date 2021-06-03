Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Четверг
3 июня
Лента новостей
13:32
"Просто жесть какая-то": беременная ведущая "Дома-2" рассказала об экстренной госпитализации
13:24
В Москве произошел крупный пожар
13:24
Внезапную смерть звезды "Мажора" связали с кончиной Турчинского
12:53
Проигравшая Питту в суде Джоли пригрозила вывести его на чистую воду
12:42
Збруев рвет и мечет из-за вопиющей деградации: Убивает нечто живое
12:40
Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни
12:37
"Жизнь кончилась": со звездой сериала "Пищеблок" случилась истерика на пробах
12:30
"Вульгарная и провинциальная!": Васильев взорвался в эфире "Модного приговора"
12:28
В России выявили 8933 новых случая заражения коронавирусом
12:21
Байден сообщил о террористической угрозе со стороны белых расистов
12:03
"Не ведает, что творит": Разин предупредил проигравшего суд Шатунова о больших неприятностях
11:47
Наживший проблемы Моргенштерн потратил 14 миллионов ради адвоката
11:46
Яковлева откровенно о втором ребенке: Отказалась
11:25
Любовница Прилучного сделала заявление о беременности
11:19
Песков сделал заявление о возвращении послов после саммита Путина и Байдена
11:05
"Надо нести ответственность": опороченная любовной связью с женатым Муцениеце развязала войну
10:59
"Одно лицо": многодетная Стриженова впервые показала третью дочь
10:54
Житель Приморья украл попугаев из магазина ради возлюбленной
10:54
Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына
10:41
Сидит на препаратах: серьезная болезнь Макеевой вскрылась перед свадьбой со строителем
10:16
На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом
10:11
Песков отреагировал на слова британских журналистов о смертности от коронавируса в России
10:08
"С красивой женщиной всегда!": женатый Чумаков откровенно об отношениях с Лорак
09:57
В Египте 10 человек погибли из-за конфликта двух семей
09:53
Дойду до Кремля: Михалков сцепился с Бондарчуком за место на элитном кладбище
09:31
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
09:21
Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак
09:13
Украинский экономист Суслов: Потуги Зеленского поучать Байдена и Меркель неуместны
09:02
Пьеха отказался от самого желанного ради денег
08:44
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
08:32
Часть россиян хотят лишить пенсий
06:04
"Спускается в бронхи": Боня мучается от страшных приступов
04:06
Инцидент в Монтесито: возле дома Меган Маркл и принца Гарри найдены человеческие кости
01:56
"Сиди, придурок!": Ягудин попал в тюрьму за вождение в пьяном виде
23:59
"Напилась и буянила": связанную Валерию засняли в странной позе на полу
22:08
В расцвете сил: стало известно о внезапной смерти звезды "Мажора"
22:01
Пушков заявил о "разрыве" на Западе из-за России
21:30
"Хороши чертята": солист Little Big показал совместное фото с Таюрской после сообщения о романе
21:27
Немецкой Lufthansa разрешили летать в Россию
21:12
Путин провел переговоры с главой Всемирного банка
20:58
Делаем ставки: появилась информация об имени еще не рожденной дочери Меган Маркл
20:49
В ООН поговорили о русских солдатах в Донбассе
20:34
Астрахань накрыла пыльная буря
20:27
Попавший в больницу Моргенштерн рассказал о сокровенном
20:25
В Москве объявили в розыск охотника на геев
19:56
В Китае горит крупнейший завод Apple
19:51
"89 звучат немыслимо": вскрылись неожиданные факты о Киркорове
19:46
Под Москвой машина сбила ребенка на самокате
19:46
"Кукуха отъехала": Самбурская с бородой вызвала оторопь
19:45
Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни

Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни

У 43-летней певицы Жасмин трое детей – 23-летний Михаил от первого брака, 9-летняя Маргарита и 5-летний Мирон от второго. И как же хочется, чтобы наследники были всегда здоровы и счастливы! И свои, и чужие...
прочитано 954 раза

"У меня есть мечта, чтобы все-все дети мира были счастливыми и здоровыми, однако... – смахивает слезу Жасмин. – Существуют страшные заболевания, например, так часто диагностируемая в последнее время спинально-мышечная атрофия, при которой отмирают двигательные нейроны, и умственно полностью здоровые дети постепенно перестают двигаться, глотать, дышать и… Страшно произнести этот приговор, но не доживают в итоге и до 2-3 лет".

ПО ТЕМЕ

Может покалечить и оставить инвалидом: Жасмин боится нового друга дочери

 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Жасмин точно знает, что от этой смертельной болезни есть лекарство. "Всего один укол полностью заменяет "сломанный" ген, ребенок начинает двигаться, жить, а так как болезнь никаким образом не затрагивает функции мозга, то вырастает полноценный здоровый человек", – выяснила певица.

Но стоит эта "инъекция жизни" безумно дорого. "Цена укола чудовищно высока – свыше 2 миллионов долларов или 170 миллионов рублей, – вздыхает звезда. – Родителям не под силу найти такие суммы без нашей помощи" Поэтому певица призвала своих подписчиков в социальной сети к милосердию. "Если каждый из нас переведет хоть 100 рублей кому-то из этих малышей, мы сделаем огромный шаг к их счастливому будущему", – заверила исполнительница.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 12:40 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Гость766631
Пожаловаться Ответить
ЖАСМИН на кол - за омерзительное лицемерие под маской доброты, а как певицу - в общественный туалет №14 по ул.Тульской...
Гость748711
Пожаловаться Ответить
Молдавская сарочка играет в милосердие и просит всех скинуться! А почему бы ей не попросить своего мужа, который украл у Молдавии 5 млрд. долларов и скрывается в Израиле! Кинул бы миллиардик жене на благотворительность.
Странная
Пожаловаться Ответить
Продала бы пару тройку сумочек своих, одна бы собрала..., <цензура> уж эти "звездули", лишь бы "бзднуть" погромче, чтобы в тени не оставаться
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью

Актрису не узнать
Шоу-бизнес

"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели

Елена Яковлева рассказала о курьезном случае
Шоу-бизнес

"Помню свои слезы": Кудрявцева рассказала об онкологии

Телеведущая рассказала о страшном диагнозе
Шоу-бизнес

Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице

Телеведущая еле говорит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+