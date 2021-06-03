Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни

"У меня есть мечта, чтобы все-все дети мира были счастливыми и здоровыми, однако... – смахивает слезу Жасмин. – Существуют страшные заболевания, например, так часто диагностируемая в последнее время спинально-мышечная атрофия, при которой отмирают двигательные нейроны, и умственно полностью здоровые дети постепенно перестают двигаться, глотать, дышать и… Страшно произнести этот приговор, но не доживают в итоге и до 2-3 лет".
Жасмин точно знает, что от этой смертельной болезни есть лекарство. "Всего один укол полностью заменяет "сломанный" ген, ребенок начинает двигаться, жить, а так как болезнь никаким образом не затрагивает функции мозга, то вырастает полноценный здоровый человек", – выяснила певица.
Но стоит эта "инъекция жизни" безумно дорого. "Цена укола чудовищно высока – свыше 2 миллионов долларов или 170 миллионов рублей, – вздыхает звезда. – Родителям не под силу найти такие суммы без нашей помощи" Поэтому певица призвала своих подписчиков в социальной сети к милосердию. "Если каждый из нас переведет хоть 100 рублей кому-то из этих малышей, мы сделаем огромный шаг к их счастливому будущему", – заверила исполнительница.
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