Может покалечить и оставить инвалидом: Жасмин боится нового друга дочери

Дочь Маргарита не перестает удивлять певицу Жасмин. Кулинарными талантами, любовью к музыке, а теперь еще и другом, которого привела в дом...

Когда Жасмин увидела этого бойца, несколько оробела – груда мышц, взгляд исподлобья. "Боюсь его даже фоткать, не то что погладить, – ахает певица. – Он умный и добрый, но мы с Мироном все равно предпочли бы для Маргариты друга поменьше".

Однако звездная наследница рада такому знакомству. "Этот слоник – еще щенок. Ему всего шесть месяцев", – гладит она собаку бойцовой породы.

Бесстрашные, выносливые, склонные к доминированию, эти псы считаются довольно опасными и нуждаются в строгом хозяине. Для них требуются определенные условия проживания, персональный график тренировок и физических нагрузок.

Этих животных нужно серьезно и долго дрессировать, что может сделать только опытный собаковод. Изначально такие породы выводились для боев, но в середине XIX века это развлечение стало запретным.

Атаки подобных собак – не редкость. Если пес плохо воспитан, он может покалечить и оставить инвалидом. Особенно это актуально для породы акита-ину, которых издревле использовали в охоте на медведей и собачьих поединках – для поднятия боевого духа самураев. В общем, опасения Жасмин можно считать вполне оправданными.