Сидит на препаратах: серьезная болезнь Макеевой вскрылась перед свадьбой со строителем

В последние недели про Анастасию Макееву говорят так много и часто, как никогда прежде. Ни одна ее роль в театре или кино не вызывала такого интересна у публики, как брак со смазливым строителем, бросившим ради актрисы жену и четверых детей. Но подготовка к торжеству обернулась для звезды несчастьем.

"Видимо на нервной почве в преддверии свадьбы у меня резко пропал голос и я не могла вообще говорить, – рассказала Макеева. – Я думала ,что это просто усталость т.к. спала я за последние две недели от 1,5 до 3 часов за ночь и, поверьте ,это очень не просто. Ела я тоже очень мало, точнее вообще не ела".

Разлучница Макеева, как человек воцеркововленный, перед соединением с милым, ограничивала себя во всем. "Перед венчанием мы держали пост и причащались", – сообщила она.

В итоге сегодня, после всех этих волнений, переживаний и стрессов, Макеева сидит на препаратах – она опубликовала на своей странице фотографию с целую гору лекарств. Тут есть и средства, которые оказывают противовоспалительное и иммунодепрессивное действие, применяясь при лечении аутоиммунных заболеваний, и физраствор, который применяется в случае потери организмом внеклеточной жидкости, и экстракт, обладающий противовоспалительным действием и усиливающим процессы регенерации слизистых оболочек и кожи...

"Господи, Настенька, дайте отдохнуть своему организму, все это не шутки и вам такой звоночек", "Организм не выдержал такой нагрузки в плане физического труда и нервной обстановки, поэтому и "отключился" – это защитная реакция", "Выставлять свою жизнь на показ, может, и не стоит", – пишут в комментариях к посту актрисы сердобольные поклонники.

