"Не оставляй нас": поклонники молятся за находящуюся при смерти певицу МакSим

Фанаты ловят каждую весточку о состоянии звезды. Они адресуют ей теплые слова поддержки в соцсети, хотя сейчас прочитать она их не может.
"Держись, МакSим. Молю всех богов... не оставляй нас", "Выздоравливай, мы тебя любим", "Почувствуй нашу поддержку, почувствуй, что мы молимся за тебя, что посылаем тебе свои силы, свою энергию, свои наилучшие пожелания!", – пишут в комментариях к постам исполнительницы россияне.
Многие отмечают, что выросли на песнях МакSим. Поклонники верят, что организм знаменитости справится со страшной напастью, и она еще не раз выйдет на сцену.
Напомним, певица МакSим почувствовала симптомы простуды 15 июня, о чем сообщила в своем микроблоге. Вскоре ей резко стало хуже. У знаменитости диагностировали пневмонию. Артистку госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Затем звезду ввели в состояние медикаментозной комы.
Ранее стало известно, что у певицы МакSим поражено уже 80% легких и ее перевели на аппарат ЭКМО. Медики сообщили, что исполнительница в тяжелом состоянии. В свою очередь ее менеджер отметила, что не может обсуждать состояние артистки из-за медицинской тайны.
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