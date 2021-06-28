Веденеева призналась в связи с инопланетянами

Несмотря на активную светскую жизнь, у Татьяны Веденеевой есть и странные увлечения.

В эфире телеканала "Россия-1" артистка поделилась, что с раннего детства тяготеет к астрономии. В какой-то момент Татьяна Веденеева даже мечтала связать свою жизнь со звездами, но театральная карьера оказалась важнее. При этом интерес к этой науке остался у нее навсегда. Татьяна до сих пор с особым трепетом изучает астрономию и пребывает в диком восторге, когда узнает то, о чем не подозревает большинство.

Актриса призналась, что мечтала бы однажды встретиться с инопланетянами. Даже если они нанесут ей вред, последние минуты своей жизни она будет видеть то, чего никто никогда не видел. Друзья звезды, по ее словам, совсем не понимают такую страсть.

"Было бы здорово, чтобы меня какие-нибудь инопланетяне забрали. Мои друзья говорят: "С ума сошла что ли?"... Да, я почти сразу же умерла от шока болевого, но зато бы успела увидеть что-то такое, чего не увидит никто", – рассказала Татьяна Веденеева.

Примечательно, что свой интерес актриса никому не навязывает, так как считает, что это личный выбор каждого. Кроме того, Татьяна Веденеева мечтает о внуках, чтобы заботиться о них и читать им сказки. Однако звезда подчеркивает, что всю себя посвящать воспитанию чад не собирается, ведь этим должны заниматься родители.

Напомним, что недавно артистка рассказала о трагедии по время брака с Юрием Бегаловым. Будучи беременной, Татьяна Веденеева вместе с супругом отправилась на прогулку на лодке, которая обернулась несчастным случаем.