"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь

Супруга Валентина Юдашкина Марина показала, как сейчас выглядит модельер. Поклонники неоднозначно восприняли семейный снимок.

Россияне переживают за здоровье знаменитого кутюрье. Он продолжает бороться с раком, и в этом ему помогает любящая жена.

Валентин Юдашкин очень редко появляется на публике из-за болезни. Но у поклонников есть возможность видеть его фото благодаря кадрам в "Инстаграм". Так, супруга дизайнера поделилась в своем микроблоге снимком, на котором позирует с мужем и свекровью.

Марина Юдашкина сообщила, что 26 июня они отправились на обед с друзьями. Фотография вызвала у фолловеров не только восхищение, но и ряд вопросов. Так, некоторые порадовались за дружную семью, назвав ее идеальной. Другие же испугались, не сразу увидев у Валентина Юдашкина на снимке руки.

Непонимание произошло из-за того, что жилетка накинута на плечи кутюрье. "Где рука?", "Очень странная фотография", "Не пугайте нас так", — высказались подписчики.

Напомним, Валентина Юдашкин уже несколько лет борется с онкологией. Некоторые время назад 57-летний модельер сильно похудел и осунулся, что очень встревожило поклонников. Сейчас же, по мнению многих пользователей Сети, дизайнер выглядит заметно лучше. Не так давно появилась информация о том, что болезнь Валентина Юдашкина вошла в ремиссию.