Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Воскресенье
27 июня
Лента новостей
13:10
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
12:57
"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"
12:32
"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал
12:26
"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности
12:05
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона
11:55
Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
11:52
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе
11:19
"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности
11:14
Звезда "Папиных дочек" приготовилась к смерти
11:06
Больно смотреть: Пораженного недугом Зайцева увезли в припадке после глотка шампанского
10:37
"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман
10:30
"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь
08:03
Перекошенное лицо Пеговой вызвало бурную реакцию в Сети
06:08
"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника
03:59
Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной
02:07
Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа
00:01
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
22:59
"Был бы ад!": привитая Собчак поблагодарила Собянина за ограничения в столице
22:03
"Ничего себе": Потерявшая стыд Жасмин вышла в люди без юбки
20:00
Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко
18:04
Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери
18:02
"Жди службу опеки и полицию": Обманутая Гуфом Айза Долматова объявила войну
17:53
Экономист Марголин о последствиях санкций против Белоруссии: Власти будут продолжать закручивать гайки
17:51
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
17:49
Крутой связался с наркоманами из-за младшей дочери
17:45
Трое человек утонули на рыбалке в Красноярском крае
17:16
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
16:41
Тяжелобольную экс-супругу Аршавина упрекнули в манипуляции ребенком
16:36
Американский ракетный эсминец отправился в Черное море
16:24
Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией
16:22
"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим
15:59
Кровавые разборки в Иваново: подозреваемый задержан
15:50
Харатьян без штанов вызвал удивление у коллег
15:42
В московском метро на пути упал пассажир
15:30
В Улан-Удэ молодой человек помочился на крышу храма
15:29
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот
15:20
Ударившейся в работу Навке быстро нашли замену: Роскошные красотки
14:44
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
14:38
На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый
14:30
Политик Волга: Зеленский своей риторикой ведет Украину к полной изоляции
14:05
Тяжелобольная Слава теряет память
13:46
Перелом и многочисленные синяки: Тюльпанова с травмами оказалась в больнице
13:12
"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод
12:51
Бурунов резко высказался о Петрове
12:50
За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян
12:37
Звезда "Ранеток" рассказала о сексе с коллегой по группе: Многие офигели
12:26
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
12:07
Алика Смехова показала могилу Валерия Золотухина
11:48
"Была готова на все": Зудина вскрыла подноготную романа с Табаковым после обсуждения измен
11:45
Ведущий "Матч ТВ" вывел Бузову на чистую воду после скандального эфира
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь

"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь

Супруга Валентина Юдашкина Марина показала, как сейчас выглядит модельер. Поклонники неоднозначно восприняли семейный снимок.
прочитано 1124 раза

Россияне переживают за здоровье знаменитого кутюрье. Он продолжает бороться с раком, и в этом ему помогает любящая жена.

ПО ТЕМЕ

Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Валентин Юдашкин очень редко появляется на публике из-за болезни. Но у поклонников есть возможность видеть его фото благодаря кадрам в "Инстаграм". Так, супруга дизайнера поделилась в своем микроблоге снимком, на котором позирует с мужем и свекровью.

Марина Юдашкина сообщила, что 26 июня они отправились на обед с друзьями. Фотография вызвала у фолловеров не только восхищение, но и ряд вопросов. Так, некоторые порадовались за дружную семью, назвав ее идеальной. Другие же испугались, не сразу увидев у Валентина Юдашкина на снимке руки.

Непонимание произошло из-за того, что жилетка накинута на плечи кутюрье. "Где рука?", "Очень странная фотография", "Не пугайте нас так", — высказались подписчики.

Напомним, Валентина Юдашкин уже несколько лет борется с онкологией. Некоторые время назад 57-летний модельер сильно похудел и осунулся, что очень встревожило поклонников. Сейчас же, по мнению многих пользователей Сети, дизайнер выглядит заметно лучше. Не так давно появилась информация о том, что болезнь Валентина Юдашкина вошла в ремиссию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 10:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

комментарии

Ответить:

Гость786737
Пожаловаться Ответить
Курва Нарская, не надоело "из пальца высасывать" "горяченькие" новости?! Ты же, ублюдина, не знаешь что еще срыгнуть в свое "днище", лишь бы люди читали твой навоз!!! Чтоб тебя ссууку сразила эта онкологическая болячка, чтоб ты заразилась ковид, и сдохла! Одной мразью было бы меньше на земле, и воздух стал бы чище, а то от тебя смердит, падаль!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман

Актрисе давно приписывают отношения с Меньшиковым

Шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной

Счастливый брак длился шесть лет

Шоу-бизнес

"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе

Звезда объяснила, что вдохновляет ее мужа
Шоу-бизнес

Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа

Актриса опубликовала видео драки

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+