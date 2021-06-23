Мистический знак в день смерти Грачевского: Он все почувствовал

Екатерина Белоцерковская рассказала о страшном дне, когда не стало великого российского режиссера.

Екатерина Белоцерковская стала третьей женой режиссера Бориса Грачевского. Однако его коллеги и друзья не сразу приняли его выбор. Никому не известная певица, моложе его на 30 лет, казалась его друзьям очередной охотницей за деньгами. Но в паре царила настоящая идиллия.

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Вдова Грачевского стала гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1". В интервью она рассказала, как живет без своего прославленного мужа и воспитывает одна их маленького сына Филиппа.

Когда Борис Грачевский умер, его младшему сыну было всего девять месяцев. Он только начал осознавать, кто его мама и папа, стал отличать их на фотографиях и лопотать свои первые несложные слова. Мальчик сильно скучал в первые дни после смерти родителя. Сейчас он смотрит на фотографии Бориса Грачевского и улыбается им.

Вдова режиссера рассказала, что в момент смерти отца Филипп сильно закричал. Он неожиданно проснулся посреди ночи, хотя его ничего не беспокоило. Это было мистическим знаком, считает Екатерина. Малыш почувствовал, что произошла беда.

Напомним, советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский умер в январе этого года от последствий коронавируса в возрасте 71 года. Он поздно обратился за помощью к врачам и скончался в реанимации от осложнений.