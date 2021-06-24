"Такая шалунья!": Навка восхитила народ образом искусительницы

Татьяна Навка предстала перед поклонниками в очень необычном и интригующем образе.

46-летняя фигуристка показала своим подписчикам кадры с фотосессии для журнала. Супруга Дмитрия Пескова появилась перед камерами в образе роковой красотки: с пышной прической, ярким макияжем, в черном обтягивающем комбинезоне и босоножках на высоких шпильках. Сама Татьяна Навка призналась, что в этот раз она решила пошалить.

Поклонники звезды ледовых шоу бурно отреагировали на такую резкую смену имиджа. Фолловеры написали:

"Подумать не мог, что вы такая шалунья!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Классная фотосессия и образ", "Дива", "Классная такая Татьяна", "Секси", "А я думала Лабода", "очень сексуальная".



Фанаты Навки отметили, что в образе искусительницы она выглядит значительно моложе своих лет. Некоторые также посоветовали показаться в таком виде супругу – Дмитрию Пескову и оценить его реакцию.

Напомним, что еще в 2015 году титулованная спортсменка вышла замуж за пресс-секретаря президента. У пары есть общая дочь – 5-летняя Надя. Также у Татьяны есть старшая дочь – 21-летняя Александра, которую фигуристка родила в предыдущем браке с Александром Жулиным.

Ранее Татьяна Навка опубликовала другой личный снимок, после которого ее заподозрили в беременности.