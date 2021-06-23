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Шоу-бизнес
"Улучшений нет": всплыли новые детали состояния пребывающей в коме МакSим

"Улучшений нет": всплыли новые детали состояния пребывающей в коме МакSим

Уже несколько дней знаменитость находится в больнице. Врачи ввели ее в искусственную кому, чтобы поспособствовать скорейшему выздоровлению.
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Несколько дней назад в Сети появились пугающие новости. Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тогда представители дивы утверждали, что у нее наблюдаются все симптомы болезни: от высокой температуры и слабости до сильного кашля. Однако результаты тестов не подтверждали подозрения.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Позднее выяснилось, что у исполнительницы на 40 процентов поражены легкие. Медицинские работники сперва постарались избежать подключения к ИВЛ и попробовали неинвазивную вентиляцию легких, но затем поняли, что лучше ввести звезду в искусственную кому. Так у организма будет больше сил на то, чтобы сражаться с инфекцией.

Инсайдеры рассказали, что сейчас состояние МакSим можно охарактеризовать как стабильное. "Улучшений или ухудшений нет", – отметили представители. Недавно температуру тела артистки удалось привести в норму, но говорить о выводе из медикаментозного сна пока рано. Это произойдет лишь тогда, когда нормализуются все остальные показатели.

Отключать от аппарата Марину Абросимову планируют постепенно, чтобы позволить организму дышать самостоятельно. Сейчас за певицей круглосуточно наблюдают прикрепленные врачи. Они проводят необходимые анализы, чтобы помочь звезде поскорее восстановиться.

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МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 10:23 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

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