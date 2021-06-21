"Собираю челюсть с пола": Подольская пришла в шок от наглой выходки

Наталья Подольская рассказала о конфликте с няней, после которого работницу пришлось уволить.

Недавно у жены Владимира Преснякова возникло некое недопонимание с няней их младшего сына Ивана. Певица не стала вдаваться в подробности разногласий, но отметила, что сделала женщине замечание, мол эта она работает у артистки, а не наоборот. В ответ Наталья Подольская получила неожиданную реакцию работницы, о чем и поспешила рассказать своим подписчикам в "Инстаграм".

Возмущенная няня заявила певице о том, что они с ней сотрудничают. Подобрав "челюсть с пола", обескураженная Подольская уточнила верные формулировки в Википедии. Догадки певицы оправдались: для няни она является работодателем, а сотрудники – это группа людей, которые подчиняются работодателю. В результате певице пришлось уволить обнаглевшую женщину, несмотря на то, что сегодня самой Наталье нужно улетать по работе.

Подольская воззвала к людям с призывом к адекватности восприятия мира. Звезда отметила, что для ее семьи сейчас главным работодателем является ее маленький сын, но она как мама вправе решать все вопросы, касающиеся его жизнедеятельности. Тем не менее, сейчас артистка вновь оказалась в поиске идеальной няни, о чем и сообщила поклонникам. В ответ фолловеры заметили, что унижать няню не стоило. Впрочем, другие согласились с молодой мамой и не нашли в ее словах ничего унизительного.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Наталья Подольская опубликовала редкое семейное фото.