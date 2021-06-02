"89 звучат немыслимо": вскрылись неожиданные факты о Киркорове

2 июня отец Филиппа Киркорова отмечает 89-летие. Знаменитый сын трогательно поздравил папу.

В день рождения Бедроса король российской поп-музыки в своем инстаграм-аккаунте в очередной раз поблагодарил своего отца за жизнь и посвятил ему очень нежные слова. Певец признал, что в столь почтенном возрасте его родитель остается в прекрасной форме, его голос и рука все также тверды, а разум все также чист, поэтому ему даже трудно поверить в эту немыслимую цифру – 89. Филипп Киркоров назвал отца главным человеком в своей жизни и пообещал оберегать его самого и дорожить его любовью .

Сам именинник действительно пребывает в хорошей форме и даже уже строит планы относительно своего юбилейного концерта, который может состояться через год. Артист внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит плановые медицинские обследования.

В беседе с "МК" Киркоров-старший рассказал интересные факты о своей жизни. Оказывается, в юности Бедрос сначала обучился профессии сапожника-модельера, но потом его музыкальный талант был замечен, и молодого человека отправили учиться музыке. После мужчина учился в Театральном институте им. Луначарского и даже окончил его с красным дипломом. Что касается его знаменитого сына, то сначала Бедрос хотел, чтобы тот стал дипломатом, но судьба распорядилась иначе. Также примечательно, что звание "народного артиста России" отец получил на пять лет позже сына.

Ранее "Дни.ру" сообщали о госпитализации отца Филиппа Киркорова, которая оказалась плановой.