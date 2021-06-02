"Это видят уже все!": коллега Бузовой призвал скрывать от публики ее состояние

Шоумен не стал комментировать компетентность Ольги Бузовой в сфере спорта. Однако Рустам Солнцев уверен, что перед тем, как делать ее арбитром на матчах чемпионата мира по футболу, надо сначала разобраться с состоянием поющей ведущей. Ведь по мнению Рустама, ее неадекватное поведение стало заметно всем поклонникам.
Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что Ольгу Бузову хотят сделать футбольным арбитром на ЧМ.
Солнцев уверен, что состояние Ольги Бузовой изменилось с какого-то момента, ведь она не всегда вела себя настолько странно. Также шоумен считает, что команда певицы должна скрывать происходящее с артисткой во имя сохранения ее имиджа. Об этом он рассказал в разговоре с "Дни.ру".
"Действия данной гражданки стали неадекватны. Обсуждать неадекват просто неприлично в обществе. То, что сейчас с ней происходит – это с какой-то поры, с какого-то старта пошло. Это не всегда так было. Попер очень жесткий неадекват. Я не могу квалифицировать людей, которые рядом с ней работают, но они должны это пресекать или во всяком случае скрывать это от публики. Потому что для артиста это все-таки важно, она же должна зарабатывать. А как она будет зарабатывать неадекватный человек? Ну как? Это же вижу не только я, это видят уже все", – заяви Рустам Солнцев.
Ведущий "Дома-2" добавил, что команда Ольги Бузовой создала ей образ неадекватного человека. При этом шоумен выразился нецензурно, заметив, что теперь с этим образом певица должна как-то жить.
Ранее в СМИ разразился скандал после выступления Ольги Бузовой в Волгограде. Певица вела себя на сцене странно, показывала грубые жесты, нецензурно выражалась и вела несвязную речь. Некоторые поклонники подумали, что артистка пьяна.
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