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Шоу-бизнес
"Это видят уже все!": коллега Бузовой призвал скрывать от публики ее состояние

"Это видят уже все!": коллега Бузовой призвал скрывать от публики ее состояние

Бывший коллега Ольги Бузовой и ведущий шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал инициативу назначить певицу футбольным арбитром на ЧМ.
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Шоумен не стал комментировать компетентность Ольги Бузовой в сфере спорта. Однако Рустам Солнцев уверен, что перед тем, как делать ее арбитром на матчах чемпионата мира по футболу, надо сначала разобраться с состоянием поющей ведущей. Ведь по мнению Рустама, ее неадекватное поведение стало заметно всем поклонникам.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что Ольгу Бузову хотят сделать футбольным арбитром на ЧМ.

Солнцев уверен, что состояние Ольги Бузовой изменилось с какого-то момента, ведь она не всегда вела себя настолько странно. Также шоумен считает, что команда певицы должна скрывать происходящее с артисткой во имя сохранения ее имиджа. Об этом он рассказал в разговоре с "Дни.ру".

"Действия данной гражданки стали неадекватны. Обсуждать неадекват просто неприлично в обществе. То, что сейчас с ней происходит – это с какой-то поры, с какого-то старта пошло. Это не всегда так было. Попер очень жесткий неадекват. Я не могу квалифицировать людей, которые рядом с ней работают, но они должны это пресекать или во всяком случае скрывать это от публики. Потому что для артиста это все-таки важно, она же должна зарабатывать. А как она будет зарабатывать неадекватный человек? Ну как? Это же вижу не только я, это видят уже все", – заяви Рустам Солнцев.

Ведущий "Дома-2" добавил, что команда Ольги Бузовой создала ей образ неадекватного человека. При этом шоумен выразился нецензурно, заметив, что теперь с этим образом певица должна как-то жить.

Ранее в СМИ разразился скандал после выступления Ольги Бузовой в Волгограде. Певица вела себя на сцене странно, показывала грубые жесты, нецензурно выражалась и вела несвязную речь. Некоторые поклонники подумали, что артистка пьяна.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 15:47 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость755528
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А где министр культуры? Министр образования? Сидят и штаны протирают, бездельники, получая большую зарплату. А за какие заслуги? Вас совесть не мучает за то,что на вашей «культуре» выросло целое поколение никчемных и бездуховных молодых людей? Бузова пьяная на сцене, бордель под названием Дом2 и прочий разврат - вот на чем вы воспитываете будущее страны - будущих врачей, будущих учителей . Как вам не стыдно брать в руки деньги, которых вы не заслужили. Отдайте их тем, кто нуждается, в детские дома отдайте. Уходите домой. Освободите места для тех, кто сможет спасти молодежь от вашей «культуры».
Без радости, но и без злобы
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Не скрывать состояние, а срочно лечить надо Ольгу Бузову. Кому нужны будут ее бабосы , если они кони двинет ? Женщина в неадеквате , не выдержала психического давления :" я все могу ".
Гость747420
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То что бузова неадекватная, так это давно было видно ,столько пить ,конечно психика сдвинется Потом, что то не понятно, Бузова столько наметила дел для себя ,но что то не видно, где её проект на ТНТ ,где она должна вести шоу ? Уехала в Белоруссию, как наставница шоу ,попрощалась с Москвой ,сказала что некоторое время будет жить там Сейчас вдруг объявила о том, что будет арбитром ,правда,как можно не зная профессии ,называть себя судьей ? Какой то сумбур ,никакой определенности, ощущение, что озвучивают её дела так просто, поговорить, показать её значимость ,а все пустое
Гость 695423
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Такое впечатление, что этому мужику Солнцеву делать нечего, как комментировать каждый шаг и слово Бузовой. Пиарится на ней, старый шакал
1

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