Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы

Работающий в сфере строительства Роман Мальков сообщил в "Инстаграм", что продолжил дело отца. Родитель мужа актрисы занимался развитием легких стальных тонкостенных конструкций. По словам мужчины, его папа сделал большой вклад в эту сферу.
Мальков отметил, что вскоре в его бизнесе будет очень любопытное решение, передает РИА ФАН. Оно касается доступного малоэтажного строительства. В планах избранника Анастасии Макеевой – сотрудничество с крупнейшими российскими и иностранными компаниями. Также Роман похвастался, что у него есть небольшой завод.
Напомним, Анастасия Макеева и ее возлюбленный сыграли свадьбу в конце мая. Роман Макеев до этого был женат на женщине по имени Светлана. У бывших супругов подрастают четверо детей. Семья жила в Словении. Потом мужчина познакомился в России с телеведущей и оставил ради нее жену и наследников.
Ранее экс-супруга Малькова заявила, что мужчина не платит алименты. Светлана добивалась средств на содержание детей через суд. Многие россияне ополчились на Анастасию Макееву, называя ее разлучницей. Сама же звезда заявила, что у любого человека есть право быть с тем, кого он любит.
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