"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой

Которую неделю страна обсуждает громкий разрыв певицы и телеведущей Ольги Бузовой с хип-хоп и рэп-исполнителем Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом DAVA. Аткаует его и пресса.

Давид стал членом жюри конкурса "Детская Новая волна", который состоялся в Международном центре "Артек". А за кулисами его, как большую звезду, ждали многочисленные журналисты.

"У Оли будет все прекрасно, – белозубо улыбался Давид в ответ на вопрос о сегодняшнем своем отношении к Бузовой. – Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она – большая молодец, большая трудяга, поэтому я за нее не переживаю".

Но улыбка резко спала с лица бывшего жениха Бузовой, когда журналисты одного из центральных каналов вдруг спросили: "Вся страна обсуждает сейчас тот факт, что Оля Бузовой выступала в Волгограде якобы пьяная. Как вы к этому относитесь?"

Давид изменился в лице и со словами "Я не хочу это обсуждать!" поспешил скрыться в гримерной. Но репортеры не унимались и кричали вслед: "А может ли вообще артист выходить на сцену под алкоголем?"

Давида можно понять, ведь обсуждать даже бывшую невесту – не по-мужски. Тем более, прилюдно говорить о ее возможных пороках. Кстати, сама Бузова пригрозила судами всем СМИ, которые клевещут и пишут, что у нее якобы есть проблемы с алкоголем.