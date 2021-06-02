"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой

Давид стал членом жюри конкурса "Детская Новая волна", который состоялся в Международном центре "Артек". А за кулисами его, как большую звезду, ждали многочисленные журналисты.
"У Оли будет все прекрасно, – белозубо улыбался Давид в ответ на вопрос о сегодняшнем своем отношении к Бузовой. – Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она – большая молодец, большая трудяга, поэтому я за нее не переживаю".
Но улыбка резко спала с лица бывшего жениха Бузовой, когда журналисты одного из центральных каналов вдруг спросили: "Вся страна обсуждает сейчас тот факт, что Оля Бузовой выступала в Волгограде якобы пьяная. Как вы к этому относитесь?"
Давид изменился в лице и со словами "Я не хочу это обсуждать!" поспешил скрыться в гримерной. Но репортеры не унимались и кричали вслед: "А может ли вообще артист выходить на сцену под алкоголем?"
Давида можно понять, ведь обсуждать даже бывшую невесту – не по-мужски. Тем более, прилюдно говорить о ее возможных пороках. Кстати, сама Бузова пригрозила судами всем СМИ, которые клевещут и пишут, что у нее якобы есть проблемы с алкоголем.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Йога
Она спасла мою жизнь
Верую в всевышнего
Непереносимость лактозы
Гадание
Отдых в России это дно