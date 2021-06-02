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Шоу-бизнес
"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой

"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой

Которую неделю страна обсуждает громкий разрыв певицы и телеведущей Ольги Бузовой с хип-хоп и рэп-исполнителем Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом DAVA. Аткаует его и пресса.
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Давид стал членом жюри конкурса "Детская Новая волна", который состоялся в Международном центре "Артек". А за кулисами его, как большую звезду, ждали многочисленные журналисты.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"У Оли будет все прекрасно, – белозубо улыбался Давид в ответ на вопрос о сегодняшнем своем отношении к Бузовой. – Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она – большая молодец, большая трудяга, поэтому я за нее не переживаю".

Но улыбка резко спала с лица бывшего жениха Бузовой, когда журналисты одного из центральных каналов вдруг спросили: "Вся страна обсуждает сейчас тот факт, что Оля Бузовой выступала в Волгограде якобы пьяная. Как вы к этому относитесь?"

Давид изменился в лице и со словами "Я не хочу это обсуждать!" поспешил скрыться в гримерной. Но репортеры не унимались и кричали вслед: "А может ли вообще артист выходить на сцену под алкоголем?"

Фото: Дни.ру

Давида можно понять, ведь обсуждать даже бывшую невесту – не по-мужски. Тем более, прилюдно говорить о ее возможных пороках. Кстати, сама Бузова пригрозила судами всем СМИ, которые клевещут и пишут, что у нее якобы есть проблемы с алкоголем.

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Фото: Дни.ру
Автор: 2 июня 2021, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья
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Гость623785
Мужики хуже баб, сначала пользуются и восхищаются, потом <цензура> льют. А этот Солнцев (так он себя именовал) с мордой в виде блина и с причёской Анджела Девис, якут какой то - лезет везде и всюду! Возомнил себя нещнамо кем, ярлыки вешает. Кто он такой вообще? Сидит соглядатай бездельник и сдрочит
Что же так тупить? Про внешность писать, последнее дело ,это говорит о том, что написать вам нечего ,а вот обгадить внешность, это ваша невоспитанность ,базарная сущность , что же вам так не угодили якуты? понятно ,что слабо написать более аргументировано, так начали с внешности Может и пользовался Дава Бузовой в плане карьеры ,ничего, эту бездарь тоже вытягивали из притона на сцену мужики, которых она обслуживала, как профессионалка,,теперь может и другим помочь,тем более наконец с ней хоть кто то согласился жить под одной крышей ,надо было отблагодарить Дави за муки с ней
×
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Просто этот хитропопый армян еврейского происхождения точно знает хозяина Бузовой, поэтому открывать рот себе дороже .
Гость623785
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Мужики хуже баб, сначала пользуются и восхищаются, потом <цензура> льют. А этот Солнцев (так он себя именовал) с мордой в виде блина и с причёской Анджела Девис, якут какой то - лезет везде и всюду! Возомнил себя нещнамо кем, ярлыки вешает. Кто он такой вообще? Сидит соглядатай бездельник и сдрочит
Гостья
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Дави давно согласился с Солнцевым, когда тот писал про употребления алкоголя бузовой , ему можно верить ,ведь он жил ,довольно долго, с бузовой на шоу д2 и знает ,видел пристрастия, тягу , к алкоголю этой пьяни А что скрывать Дави ? Просто противно говорить о падших людях ,особенно когда это, как бы женщина,тем более видел ,знает что эта мерзость пьет
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