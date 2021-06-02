"Это конец": Татьяна Веденеева рассказала о страшной трагедии в семье

Телеведущая ждала ребенка, но с ней произошел несчастный случай во время прогулки на лодке.
Звезда хотела помочь супругу выбраться из лодки, которая все время отплывала от берега. Беременная Татьяна Веденеева спускалась с горки, чтобы дать руку мужа, но вдруг поскользнулась и упала в воду. В шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" она призналась, что тогда потеряла ребенка.
Обратившись к медикам, теледива поняла, что "это конец". Татьяна Веденеева очень переживала. Избранник как мог, успокаивал рыдающую знаменитость. Он убеждал ее в том, что у них еще будут дети. Однако больше ведущая не забеременела.
Горе пара пережила стойко. Но супругам в итоге не удалось сохранить отношения. Через десять лет трагедии Юрий Бегалов бросил Татьяну Веденееву ради женщины, родившей ему сына.
Напомним, первым мужем теледивы был художник-реставратор Валерий Шапошников. У пары появился на свет сын Дмитрий. Отметим, что в свои 67 лет артистка выглядит превосходно и пользуется большой популярностью у мужчин.
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