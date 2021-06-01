"Счастье матери": Орбакайте поделилась уникальными кадрами

В праздничный летний день Кристина Орбакайте показала архивное видео с тремя своими детьми.

50-летняя дочь Примадонны в День защиты детей показала, как выглядит ее личное материнское счастье. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте старое видео, на котором трое наследников Кристины Орбакайте вместе веселятся в бассейне на открытом воздухе.

Знаменитая многодетная мать пожелала всем детям мирного неба над головой. К ее поздравлениям присоединились коллеги и многочисленные поклонники. Под трогательным семейным видео фанаты написали:

"И правда, нет счастливей матери у которой дети дружны и вместе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Это точно!!! Счастье Выглядит Именно так!", "Кристина, какая у вас дружная семья. Вы умница и красавица", "У Вас замечательные дети, красивые, воспитанные и талантливые".

Трое наследников артистки имеют разных отцов и между ними существует немалая разница в возрасте, но это не мешает им дружить. Старший сын певицы – Никита Пресняков недавно отметил свое 30-летие. Среднему сыну звезды – Дени Байсарову сейчас 23 года, а младшей дочери – Клавдии Земцовой всего девять лет. Как известно, для любящей матери дети в любом возрасте остаются детьми, что и продемонстрировала певица в своем праздничном посте.

Напомним, что сама дочь Пугачевой 25 мая отметила 50-летний юбилей. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как прошел звездный праздник и какие конфузы произошли на этом мероприятии.