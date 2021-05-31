"Они кто?!": замужняя Орбакайте попалась на курорте с двумя итальянцами

Недавно Кристина Орбакайте шумно отметила свое 50-летие. Она устроила пышную вечеринку в подмосковном гольф-клубе. К этой дате певица подошла свежей и отдохнувшей, ведь совсем недавно она вернулась с итальянского побережья полная сил.
В своем аккаунте "Инстаграм" Кристина Орбакайте выложила свежие фото и видео, на кадрах которых предстала в компании симпатичных итальянцев. Фоном на кадры она наложила свою новую песню с оригинальным названием "Кристина Орбакайте".
"Такие прекрасные и солнечные воспоминания о моей недавней поездке в Италию. Спасибо за теплый прием Паоло и Тициане, а за отличную компанию моему доброму другу", – написала Орбакайте в публикации.
На кадрах Кристина Орбакайте прогуливалась одна и в компании приятелей по солнечным улочкам Италии и по побережью Адриатического моря. Певица облачилась в розовый брючный костюм оверсайз.
Поклонники захвалили певицу за то, как она выглядит в свои 50. Однако текст ее новой песни оценили не все. Фанаты посчитали ее примитивной и неинтересной.
"Кристина красавица, а песня тупая, я-я-я-я, как-то даже странно слышать из уст певицы", "Да, ля, ля, ля, уровень в 50 лет", "Они кто?!" – написали фолловеры.
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