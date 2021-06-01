На сухую не вошел: Макеевой пришлось смочить слюной палец прямо на свадьбе

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева в минувшие выходные вышла замуж. Пара сыграла пышную свадьбу.

Свадьба Макеевой не могла пройти тихо и незаметно, ведь последнее время ее новая скандальная любовь не сходит с первых полос желтой прессы. Актриса закрутила роман со своим любовником, который помогал ей строить загородный дом. На тот момент он был женат на своей супруге Светлане.

Теперь актрису обвиняют в том, что она увела мужчину из семьи с четырьмя детьми и выставляет свою грешную личную жизнь напоказ.

Однако Анастасия Макеева не считает себя в чем-то виноватой и не собирается ни перед кем извиняться. Более того, она не раз обращалась через соцсети к бывшей жене своего любовника и даже насмехалась над ней, собираясь якобы к ней в гости.

В минувшие выходные Макеева вышла замуж за своего избранника. Свадьба была пышной и громкой. Церемония прошла на побережье Черного моря. На празднике были только самые близкие. Все было идеально, но не обошлось без конфузов. Момент бракосочетания прошел не так гладко, как хотелось бы. Макеева никак не могла надеть кольцо на палец своего жениха. Актрисе пришлось смочить слюной палец Романа Малькова.

Но на этом конфузы не кончились. Потом Макеева промахнулась и бросила букет невесты мимо всех.