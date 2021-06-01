"Взяла нож": жена известного футболиста заявила о преследованиях маньяков

Мария Погребняк призналась, что она несколько раз подвергалась преследованиям неадекватных мужчин.

Светская львица и популярный блогер стала гостьей ютуб-шоу "Лучше – правду с Суреном Каграмановым" и призналась, что неоднократно сталкивалась с опасными маньяками. Первый раз это случилось, когда блондинка была еще подростком. Тогда маньяк брызнул девушке в лицо баллончиком и попытался затащить в лифт. К счастью, Мария Погребняк сумела сбежать, а потом промыла глаза в луже.

В другой раз на Марию положил глаз недобросовестный таксист, который хотел увезти женщину в неизвестном направлении. Тогда отчаянной блондинке пришлось выпрыгивать из машины. Позже женщина встретилась с другим неадекватным мужчиной в парке – он упорно пытался показать блондинке своей мужское достоинство.

Еще одна жуткая встреча в жизни Погребняк произошла около десяти лет назад в Штутгарте – в то время Мария уже была замужем за Павлом Погребняком, но осталась дома одна, и ночью к ней попытался проникнуть "больной наркоман". Женщина вспомнила, как в ужасе взяла нож и встала за дверью, а когда та открылась, она сама с криком набросилась на обидчика. В доме поднялся шум, на который сбежались соседи, и это спасло женщине жизнь.

Светской львице в очередной раз удалось избежать опасности. Но после последнего случая Мария Погребняк была так напугана, что соглашалась жить только в отелях.