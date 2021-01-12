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Вложила миллион: Погребняк намерена наказать сбежавших от нее блогеров

Вложила миллион: Погребняк намерена наказать сбежавших от нее блогеров

Мария Погребняк. Фото:instagram.com/mariapoga
Мария Погребняк руководит тикток-домом "Поп Стар Хаус", в котором живут и трудятся несколько блогеров. Звезда подписывала с молодыми людьми контракт, но некоторые его нарушили.
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СМИ сообщают, что двое блогеров обманули свою работодательницу и сбежали на Украину. Перед тем, как снимать видео для приложения "ТикТок", они заехали в "Поп Стар Хаус" и заключили с Марией Погребняк договор на три года. Молодые люди три месяца жили и творили за счет бизнесвумен. Она даже помогла одному из сбежавших блогеров выпустить трек.

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Погребняк потратила на них порядка одного миллиона рублей. Теперь она собирается написать заявление в полицию. Также звезда привлекла юристов, которые помогут ей посчитать точную сумму, вложенную в раскрутку блогеров-обманщиков с Украины.

Стоит отметить, что всего за несколько месяцев на аккаунты тиктокеров, которые приехали к Погребняк без опыта съемок для популярного приложения, подписались почти по миллиону человек. Однако блогеров не устраивало, что они должны платить часть доходов хозяйке "Поп Стар Хауса".

"Им грозят миллионные штрафы. Сейчас делом занимаются адвокаты", – сказала Мария.

Мария Погребняк вместе с Миланой Тюльпановой открыла тикток-дом весной прошлого года. Самыми известными участниками "Поп Стар Хауса" стали близняшки Настя и Катя, а также брат Дани Милохина Илья.

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Автор: 12 января 2021, 18:11 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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