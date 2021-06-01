Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение

В честь важной даты стриптизер, который открыл в себе талант художника, написал портрет певицы. В личном блоге танцор опубликовал видео работы, продемонстрировав все детали картины.
За основу Тарзан взял одну из фотографий Наташи Королевой. Артистка сидит на пляже, повернувшись к камере полубоком. Из одежды на певице лишь легкая туника. В своем портрете Сергей Глушко сделал особый акцент на грудь супруги. Подарок стриптизер сопроводил песней Владимир Кузьмина, который также отмечает день рождения 31 мая.
Судя по всему, именинница осталась в восторге от работы мужа. Она отметила, что наконец-то за 20 лет совместной жизни дождалась от него портрета. Поклонники также по-достоинтсву оценили художественные способности танцора.
"Молодец,, Сережа, как это трогательно. Очень красивый портрет Наташе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бомбический портрет, талантище Сережа, Наташу с днем рождения", "Ах, я в шоке, какая красота!!! Только муж может так гениально изобразить. Вы талант", "Ну только очень любящий человек может такое воплотить", – написали в комментариях.
Напомним, осенью прошлого года Наташа Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Как оказалось, пока певица была на гастролях, стриптизер привел домой двух женщин, и между ними случился секс. Позже артист повинился и заявил, что девушки его поили. Во всеобщему удивлению певица простила мужа-изменника.
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