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Шоу-бизнес
Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение

Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение

31 мая Наташа Королева празднует 48-й день рождения. Сергей Глушко (Тарзан) поздравил жену необычным способом.
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В честь важной даты стриптизер, который открыл в себе талант художника, написал портрет певицы. В личном блоге танцор опубликовал видео работы, продемонстрировав все детали картины.

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За основу Тарзан взял одну из фотографий Наташи Королевой. Артистка сидит на пляже, повернувшись к камере полубоком. Из одежды на певице лишь легкая туника. В своем портрете Сергей Глушко сделал особый акцент на грудь супруги. Подарок стриптизер сопроводил песней Владимир Кузьмина, который также отмечает день рождения 31 мая.

Судя по всему, именинница осталась в восторге от работы мужа. Она отметила, что наконец-то за 20 лет совместной жизни дождалась от него портрета. Поклонники также по-достоинтсву оценили художественные способности танцора.

"Молодец,, Сережа, как это трогательно. Очень красивый портрет Наташе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бомбический портрет, талантище Сережа, Наташу с днем рождения", "Ах, я в шоке, какая красота!!! Только муж может так гениально изобразить. Вы талант", "Ну только очень любящий человек может такое воплотить", – написали в комментариях.

Напомним, осенью прошлого года Наташа Королева и Тарзан оказались в центре скандала. Как оказалось, пока певица была на гастролях, стриптизер привел домой двух женщин, и между ними случился секс. Позже артист повинился и заявил, что девушки его поили. Во всеобщему удивлению певица простила мужа-изменника.

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Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 04:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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