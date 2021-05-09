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Шоу-бизнес
"Ушел со светлой головой": Галкина пришибло смертью

"Ушел со светлой головой": Галкина пришибло смертью

Максим Галкин объявил о смерти дорогого сердцу наставника. Супруг Аллы Пугачевой потерял любимого учителя.
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В инстаграм-аккаунте Максима Галкина появился некролог о кончине Юрия Владимировича Завельского — директора школы №43, в которой учился знаменитый юморист. Усопший мужчина очень много значил для мужа Аллы Пугачевой, именно он и стал первым объектом пародий Максима Галкина. Когда комик был юношей, между ним и Юрием Владимировичем установилась тесная душевная связь. На выпускном вечере директор шутливо спросил у Максима Галкина, как же он будет продолжать жизненный путь без него.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Юрий Владимирович проработал на посту директора до 2018 года – 43 года, и ушел с должности в 91 год с абсолютно светлой головой", — объявил муж Аллы Пугачевой. Пародист добавил к пронзительному тексту совместный снимок с выдающимся педагогом, который был сделан четыре года назад в памятную дату.


Пользователи Сети посочувствовали тяжкому горю Максима Галкина и написали ему слова поддержки. "Как же приятно читать такое! Светлая память вашему любимому учителю!", "На таких людях держится еще наше образование. Вечная память!", "Все бы педагоги были такими!", "Учителя не уходят, они остаются в своих учениках", "Такие люди во все времена на вес золота", "Максим, примите искренние соболезнования. Очень жаль, что подобное произошло" — выразились растроганные россияне.

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Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 11:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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