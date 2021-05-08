"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной

Поп-звезда устроила яркую фотосессию на Мальдивах. Ирина Дубцова показала уникальный кадр вместе с матерью.

Майские выходные проходят у Ирины Дубцовой под лучами пьянящего солнца Мальдивских островов. Знаменитость отдыхает вместе с семьей, наслаждаясь велопрогулками в живописных местах южного курорта. Об этом и многом другом артистка сообщает фанатам в инстаграм-аккаунте. Свежий снимок певицы стал настоящим сюрпризом для ее поклонников. Ирина Дубцова сделала совместное фото вместе с любимой женщиной, которая ее родила.

В кадре звезда и ее мать Наталья Борисовна предстали на фоне бирюзовых вод Индийского океана и яркого неба. Довольные женщины уселись на велосипеды, позируя перед фотографом в образе знойных красоток. Обе облачились в эффектные белые наряды и примерили подходящие для отдыха аксессуары: солнцезащитные очки и широкополые шляпы.

Подписчики инстаграм-аккаунта Ирины Дубцовой не на шутку удивились тому, как певица похожа на свою родственницу. Они поблагодарили поп-диву за красивый снимок, передающий атмосферу теплого лета. Многие отметили, что Наталья Борисовна выглядит очень молодо и производит приятное впечатление. "С мамулей две красавицы-подружки", "Как же Вы похожи на маму. Стильные красотки", "Какая счастливая мама у Вас", "Наряды — огонь, велосипеды — огонь, вы с мамой — огонь", "Умницы какие!" — написали комментаторы к фотографии.