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Шоу-бизнес
"Голубизной попахивает!": Киркорова отхлестали за связь с победителем "Маски"

"Голубизной попахивает!": Киркорова отхлестали за связь с победителем "Маски"

Филипп Киркоров обзавелся новым фаворитом и вызвал недовольство россиян. Артиста подозревают в обманных действиях.
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Недавно "Дни.ру" опубликовали новость о громком заявлении Филиппа Киркорова в пользу певца Jony, который победил на шоу "Маска". За несколько дней до финала телепроекта король российской эстрады назвал Jony номером один и будущей суперзвездой. Молодой артист, настоящее имя которого Джахид Афраил оглы Гусейнли, однозначно попал в число любимчиков Филиппа Киркорова. Существует мнение о том, что исполнитель хита "Я за тебя умру" заранее знал итоги шоу "Маска" и намеренно продвигал запавшего в душу фаворита.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Пользователи Сети остались под негативным впечатлением от выбора поп-короля и жестко раскритиковали его за восхищение лидером шоу "Маска". Россияне выразили свое негодование в комментариях к новостному тексту, многие сочли поведение народного артиста России неподобающим. "Как всегда рука руку моет", "Это полный развод. Всех зрителей держат за дураков", "Певца Джони знает только Киркоров, 99% его никогда не слышали, поэтому узнать его голос было невозможно", — объявили они.

Анонимный читатель "Дни.ру" выдвинул предположение о том, что Филипп Киркоров может испытывать романтические чувства к молодому фавориту. "То Пугачева перекрывала кислород, теперь Киркоров! Достали! А итоги "Маски" нужно оспорить! А то голубизной уж больно попахивает!" — написал возмущенный комментатор.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 12:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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