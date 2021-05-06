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Шоу-бизнес
Решетова объявила причину расставания с Тимати

Решетова объявила причину расставания с Тимати

Экс-возлюбленная Тимати дала ответы на вопросы об отношениях с рэпером. Анастасия Решетова вывернула душу наизнанку.
прочитано 852 раза

Яркая брюнетка Анастасия Решетова подарила звездному рэперу Тимати сына Ратмира, так и не став законной супругой знаменитого мужчины. Будучи избранницей артиста, модель вынесла немало негатива, ее осуждали за каждый промах, критиковали и даже оскорбляли. Звездная пара рассталась в самый разгар пандемии, после чего Тимати отправился на шоу "Холостяк", чтобы разглядывать красивых девушек и ходить с ними на свидания. До сих пор Анастасия Решетова открыто не высказывалась о том, почему ее дороги с рэпером разошлись. Теперь же она прервала молчание.

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Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Звезда опубликовала в ютуб-канале анонс проекта "Мой монолог", в котором выступила главным действующим лицом. Роковая брюнетка готовит к выпуску резонансный видеоролик, который поведает людям о том, как строились отношения модели и артиста. Анастасия Решетова объявила на камеру причину расставания с Тимати и теперь готовится распространить эту информацию в Сети.

Поклонники модели находятся в предвкушении. У них много предположений о том, почему Анастасия Решетова все-таки не пошла под венец с Тимати. В комментариях к трейлеру проекта "Мой монолог" фанаты поддержали звездную брюнетку. "Настюха, вперед! Удачи тебе!", "Настя, ты просто умничка, так держать!", "Обожаю вас! Настя лучшая, что бы кто ни крякал", — написали пользователи Сети.

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Анастасия Решетова и рэпер Тимати. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 11:49 Источник: Youtube/Анастасия Решетова ✓ Надежный источник
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