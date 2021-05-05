Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
5 мая
Лента новостей
17:58
Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой
17:53
Мошенники обокрали священника в Москве
17:38
Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи
17:23
Политик Цепкало разоблачил Лукашенко: миллионы долларов уходят в оффшоры
17:19
В Петербурге пожилой мужчина упал на нож и умер
17:01
Китайская тяжелая ракета готовится упасть на Землю
16:40
Обворовавшую аптеку Глюкозу поставили на учет
16:07
Украинок задержали за голую фотосессию в Турции
15:35
"Через два дня появится": беременная Утяшева в плавках показала огромный живот
15:14
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка
15:11
"Я уже просто схожу с ума": Дана Борисова в шоке от поведения режущей себя дочери
14:57
На Урале сошел с рельсов поезд
14:43
Забрили в солдаты? Опубликовано видео с рэпером Моргенштерном в армии
14:33
Проклову обвинили в убийстве
14:29
В доме Пугачевой закатили отвязную гулянку
13:47
Певица Нюша осмелилась показать истинное лицо без макияжа
13:01
"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна
12:13
"В унитаз головой опустил": солист группы "На-На" рассказал о жутких разборках
11:25
Брухунова раскрыла правду о десятилетней связи с Петросяном
11:08
Знал заранее? Проговорившийся о победителе Киркоров поставил под сомнение честность "Маски"
10:47
Зазнавшаяся Бузова публично унизила поклонницу
10:45
Трепанация черепа и кома: Бабкина узнала страшную новость о близком человеке
10:19
Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой
10:13
Актрису Голубкину увезли в больницу
09:38
Глава Госдепа призвал давить на Россию из-за Украины и Крыма
08:02
"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам
02:06
"Вторая Волочкова": голая Королева отхлестала себя вениками в бане
00:01
Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели
22:08
Россияне обалдели от фигуры недавно родившей Подольской
20:05
"Стала адекватным человеком": Дарья Повереннова избавилась от зависимости
18:37
Танки в городе: в Москве перекрыли центр
17:55
Киркоров пережил огромную потерю
17:37
Ведущей "Ревизорро" грозит тюрьма за драку с поножовщиной
17:31
До сих пор не освоился: Малахов прошелся по занявшему его место Борисову
17:23
Под Москвой из окна многоэтажки выпал младенец
16:09
Манижа втянула Пугачеву в громкий скандал
15:52
"Ни выпить, ни закусить": Елена Воробей в свадебном платье удивила россиян
14:52
Больше десяти операций: парализованная российская чемпионка легла под нож
14:31
Германия затормозила строительство "Северного потока – 2"
14:26
Частично парализовало: посиневший Прилучный с признаками инсульта вызвал себе скорую
14:12
"Требовали с нас денег": вскрылись данные о шантаже Юрия Музыченко
13:35
В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения
13:31
Скончался артист Багдасаров
12:55
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак
12:40
В Приморье мужчина задушил ребенка и выкинул тело в пруд
12:26
"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи
11:57
В Москве будут возрождать удобный речной транспорт
11:30
Александр Петров всполошил народ интимным заявлением
11:16
Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе
10:43
"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна
Манижа втянула Пугачеву в громкий скандал
"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
До сих пор не освоился: Малахов прошелся по занявшему его место Борисову
"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой

Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой

Лариса Долина с внучкой посетили место, где похоронена Юлия Началова. Они помянули скоропостижно скончавшуюся певицу.
прочитано 688 раз

Сильно похудевшая артистка с внучкой Сашей сфотографировались на могиле звезды. К слову, исполнительница являлась крестницей Ларисы Долиной.

ПО ТЕМЕ

Показавшая все прелести Долина ошарашила россиян

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Девочка принесла с собой вылепленную из пластилина улитку, которую оставила на могиле звезды. Снимки разместила в своем инстаграм-аккаунте наследница певицы Ангелина.

Дочь Ларисы Долиной призналась, что они скучают по усопшей Юлии Началовой только сильнее. Ангелина добавила, что их семья делает все так, как хотела бы звезда.

Фолловеры высказали сожаление по скоропостижной смерти исполнительницы. Многие отметили, что на могиле на Троекуровском кладбище Юлии Началовой очень чисто и красиво. Как писали "Дни.ру", Юлия Началова умерла в марте 2019 года. У певицы было множество хронических заболеваний.

Ранее СМИ сообщили, что за советы по похудению Лариса Долина отдала около миллиона. Многие восхитились преображением звезды. Артистка заметно похудела и помолодела внешне. Однако некоторые хейтеры считают. что певица в реальной жизни без макияжа выглядит на свои годы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com/
Автор: 5 мая 2021, 17:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Знал заранее? Проговорившийся о победителе Киркоров поставил под сомнение честность "Маски"

Насколько объективен проект
Шоу-бизнес

Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой

Как певица добралась из Юрмалы в Москву
Шоу-бизнес

"В унитаз головой опустил": солист группы "На-На" рассказал о жутких разборках

Валерий Юрин враждовал с Бари Алибасовым
Шоу-бизнес

"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам

Звезда достойно ответила на нападки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+