Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой

Лариса Долина с внучкой посетили место, где похоронена Юлия Началова. Они помянули скоропостижно скончавшуюся певицу.

Сильно похудевшая артистка с внучкой Сашей сфотографировались на могиле звезды. К слову, исполнительница являлась крестницей Ларисы Долиной.

Девочка принесла с собой вылепленную из пластилина улитку, которую оставила на могиле звезды. Снимки разместила в своем инстаграм-аккаунте наследница певицы Ангелина.



Дочь Ларисы Долиной призналась, что они скучают по усопшей Юлии Началовой только сильнее. Ангелина добавила, что их семья делает все так, как хотела бы звезда.

Фолловеры высказали сожаление по скоропостижной смерти исполнительницы. Многие отметили, что на могиле на Троекуровском кладбище Юлии Началовой очень чисто и красиво. Как писали "Дни.ру", Юлия Началова умерла в марте 2019 года. У певицы было множество хронических заболеваний.

Ранее СМИ сообщили, что за советы по похудению Лариса Долина отдала около миллиона. Многие восхитились преображением звезды. Артистка заметно похудела и помолодела внешне. Однако некоторые хейтеры считают. что певица в реальной жизни без макияжа выглядит на свои годы.

