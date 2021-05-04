Киркоров пережил огромную потерю

Во время пандемии коронавируса все артисты испытывают трудности. Филипп Киркоров не исключение.

На днях российский певец Филипп Киркоров отметил 54-летие. Он не стал закатывать шумную вечеринку, а решил отметить свой праздник чуть позже. 2 мая он устроил шикарную вечеринку в одном из московских ресторанов. Артисту подарили шестиярусный торт выше его ростом.

В одном из интервью артист признавался, что стал безработным. Он говорил, что лишился возможности трудиться из-за эпидемии коронавируса. Как выяснилось, Филипп Киркоров не лгал. Его бизнес действительно оказался на грани краха.

Согласно декларациям о доходах, компании Киркорова терпят немыслимые убытки. Так, один только "Филипп Киркоров Продакшн" лишился 97 миллионов рублей и ушел в минус. Если дела так пойдут и дальше, Киркоров просто обанкротится!

Вторая компания артиста "Филипп Киркоров Корпорейшн" во время эпидемии коронавируса не заработала ни рубля. Из-за этого Киркоров терпит огромные потери. За прошлый год он потерял в общей сложности более 160 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".

Однако поп-король ни разу публично не пожаловался. Напротив, он старается не падать духом и придумывает все новые проекты, которые могли бы принести доход его семье.