"При первой встрече брошусь в объятия": Киркоров высказался о "голубой стае" геев в шоу-бизнесе

В сети бурно обсуждают архивное интервью Филиппа Киркорова, в котором он говорит о гомосексуалистах. В разговоре с журналистом певец заявил, что не собирается с ними целоваться, несмотря на свою толерантность.
Интервью было записано в 1995 году. Примечательно, что за год до этого Филипп Киркоров женился и обвенчался с певицей Аллой Пугачевой. Тема отношений с гомосексуалистами вызвала бурный интерес общественности спустя много лет.
"Я их называл "голубая стая". Они организовывали эти концерты. Я ничего против сексуальных меньшинств не имею и принимаю любые недостатки людей. Но это не значит, что при первой встрече брошусь в объятия", – сказал Филипп Киркоров в том интервью.
Стоит отметить, что когда Киркоров и Пугачева поженились, никто не верил в искренность их чувств и считал их брак пиар-романом. Удивительно, как однообразно все складывается в шоу-бизнесе из года в год.
Поклонники подмечают, что на кадрах архивного интервью Филипп Киркоров одет удивительно модно и актуально для нынешних времен. На нем свитшот молочного цвета и блестящая подвеска с кулоном. Сейчас это является настоящим трендом среди молодежи.
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