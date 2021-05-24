"Куда артиста ни целуй – везде жопа": Пригожин безжалостно прошелся по музыкантам

Иосиф Игоревич рассказал, зачем сегодня нужны представители его профессии. Он описал состояние отечественной эстрады.

Иосиф Пригожин считает, что продюсеры снимают с плеч артистов большую часть работы. Однако вовсе не всегда в ответ они получают теплые слова. Часто их лишь оскорбляют и обвиняют во всех неудачах публичной личности. "Куда артиста ни целуй – везде жопа!" – в сердцах заявил он.

Однако продюсер подчеркнул, что высказывание совершенно не касается его любимой супруги. Все дело в том, что Валерия – редкая звезда. Она не боится брать на себя ответственность и всегда доводит дело до конца. Вдобавок ко всему, артистка крайне самокритична, ценит чужой труд и умеет искренне восторгаться работой коллег.

Супруг певицы убежден, что сейчас продюсер – все еще крайне нужная профессия. Проблема состоит лишь в том, что все ценят только тех, чьи протеже достигают больших высот, а на других никто не обращает внимания. Однако, по мнению Иосифа Пригожина, добиться чего-то без помощи коллег в этой сфере невозможно, а потому нужно ценить каждого.

Продюсер крайне разочарован нынешним положением дел. Он считает, что современные музыканты крайне не приспособлены к жизни в обществе. Иосиф Игоревич отметил, что сейчас все живут лишь с помощью "ТикТока". Если звезд лишить соцсети, то они все очень скоро исчезнут.

