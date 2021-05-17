"Стремление кормить грудью": появилось фото Тодоренко с округлившимся животом

В личном блоге дивы появилось фото с округлившимся животом. На кадре она снимает себя в зеркале в нижнем белье. Сперва пользователи просто ахнули, подумав, что Регина Тодоренко ожидает еще одного малыша, но потом все прояснилось.
Оказалось, что звезда просто решила поделиться своим опытом с подписчиками. На фото она весит на 20 килограммов больше, чем сейчас. Ведущая отметила, что была уверена: ребенок родится, и вес снова придет в норму. Однако все сложилось не совсем так. После родов она сбросила лишь семь килограммов.
Регина Тодоренко не хотел похудеть, но мечтала вернуться к привычной подтянутой форме. У нее было большое "стремление кормить грудью", благодаря которому она быстро сбросила еще семь килограммов. Она дала поклонницам несколько советов.
По мнению дивы, основой грамотного похудения является сбалансированное питание. Она прислушивалась к своему организму и старалась исключить сахар. Также после кормления артистка вернулась к интервальному голоданию. Около десяти часов она употребляла пищу, а затем около четырнадцати только чай и воду. Чрез полтора года после родов Регине удалось начать активно заниматься спортом, а также делать массажи. Позднее к этим мерами были добавлены ванны и бани.
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