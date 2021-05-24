Орбакайте сообщила о необычном состоянии сына после вакцинации

В семье Кристины Орбакайте праздники следуют одним за другим. 21 мая 30-летие отметил ее старший сын Никита. А 25 мая самой Кристине стукнет 50. О торжествах певица рассказала за кулисами Юбилейной русской музыкальной премии телеканала RU.TV

"У Никиты была вечеринка в стиле "аниме", на которой собрались всего его друзья и супруга, – рассказала Кристина. – Такая молодежная тусовка. А мы отметим праздник позже в своем семейном кругу. Возможно, даже, как бывало прежде, объединим наши дни рождения. Помню, как 5-летие Никиты мы совместили с моим 25-летием".

Рассекретила певица и подарок сыну на "круглую" дату. "Что нужно в молодом возрасте? Деньги, конечно, – улыбается Кристина. – А недвижимость и машина у него уже и без меня есть".

Напомним, несколько лет назад Алла Пугачева подарила внуку свой особняк на берегу Истринского водохранилища в селе Малые Бережки. И именно там, как говорят, Никита сегодня и живет со своей супругой Аленой Красновой.

На празднике не обошлось без вопросов про младшего сына исполнительницы – 23-летнего Дени Байсарова. Он завершил учебу в одном из элитных заведений Великобритании и теперь думает о профессиональной карьере. "Дени пережил пандемию, сделал прививку и теперь у него просто крылья за спиной – очень много о чем мечтает, – радуется звездная мама. – В конце мая готовит в Москве собственную выставку. Правда, пока искусством он не зарабатывает – это больше для души. И вообще постоянных доходов у него пока нет – все только в планах. Да ведь и жизнь только начинается!"