Орбакайте сообщила о необычном состоянии сына после вакцинации

"У Никиты была вечеринка в стиле "аниме", на которой собрались всего его друзья и супруга, – рассказала Кристина. – Такая молодежная тусовка. А мы отметим праздник позже в своем семейном кругу. Возможно, даже, как бывало прежде, объединим наши дни рождения. Помню, как 5-летие Никиты мы совместили с моим 25-летием".
Рассекретила певица и подарок сыну на "круглую" дату. "Что нужно в молодом возрасте? Деньги, конечно, – улыбается Кристина. – А недвижимость и машина у него уже и без меня есть".
Напомним, несколько лет назад Алла Пугачева подарила внуку свой особняк на берегу Истринского водохранилища в селе Малые Бережки. И именно там, как говорят, Никита сегодня и живет со своей супругой Аленой Красновой.
На празднике не обошлось без вопросов про младшего сына исполнительницы – 23-летнего Дени Байсарова. Он завершил учебу в одном из элитных заведений Великобритании и теперь думает о профессиональной карьере. "Дени пережил пандемию, сделал прививку и теперь у него просто крылья за спиной – очень много о чем мечтает, – радуется звездная мама. – В конце мая готовит в Москве собственную выставку. Правда, пока искусством он не зарабатывает – это больше для души. И вообще постоянных доходов у него пока нет – все только в планах. Да ведь и жизнь только начинается!"
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