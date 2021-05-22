"Что случилось?": Орбакайте напугала мужа ошалевшим видом

Кристина Орбакайте с трепетом вспомнила об особенном предложении от покойной Галины Волчек.

Накануне своего юбилея дочь Аллы Пугачевой вспомнила о рискованном поступке, на который однажды решилась. Именно так артистка называет свое участие в спектакле "Двое на качелях". Кристина Орбакайте призналась, что это предложение было для нее совершенно неожиданным.

Приглашение играть в спектакле артистка получила от самой Галины Борисовны Волчек. Орбакайте сама не поняла, как согласилась на столь ответственный шаг. После разговора с худруком она опустилась на стул и даже напугала своим видом супруга, который решил, что у жены что-то случилось. Сама Кристина тогда понимала, как тяжело будет ей войти в уже готовый спектакль, и как рискован этот поступок с ее стороны, но также она понимала, что другого шанса играть в "Современнике" ей не дадут. Певица согласилась на роль и уже три года играет в спектакле вместе с Кириллом Сафоновым, но до сих пор сама удивляется своей смелости.

В интервью "WDay.ru" актриса призналась, что она очень трепетно относится к театру. В ее жизни было не так много театральных ролей, но все они ей дороги и интересны. Также в ее карьере были смелые роли в кино. Дочь Пугачевой начала свой артистический путь с роли в фильме "Чучело", потом были "Гардемарины" и другие фильмы, но в целом Орбакайте чувствовала, что "простаивает", поэтому начала делать певческую карьеру и не прогадала.

Ранее Кристина Орбакайте также рассказала о своих отношениях с мужем и о том, на что ей приходится идти ради сохранения семьи.