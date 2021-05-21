Любовника разлучницы Макеевой засняли с молодым парнем в неприличной позе

Анастасия Макеева – дама любвеобильная. Сейчас она наслаждается очередным романом и пытается весь мир убедить, как счастливая она и любима.

Первым мужем актрисы был Петр Кислов, но отношения довольно скоро распались. Потом был роман с Алексеем Макаровым – их отношения продлились несколько лет. C 2010 по 2016 годы звезда состояла в браке с актером и композитором Глебом Матвейчуком. Сейчас же у 39-летней Макеевой роман со строителем Романом Мальковым, которого разлучница, как говорят, увела у жены.

Правда, судя по всему, с некоторыми из многочисленных детей любовника Настя-таки смогла выстроить хорошие отношения. Сейчас, например, судя по "Инстаграму" красавица Макеевой, она отдыхает не только с новым мужиком, но и с его сыном Андреем по "благодатной земле Астраханской области".

"Колоритный обед в юрте, побывали на мраморном озере и на соленом озере Баскунчак, сегодня отправляемся на рыбалку, – хватается Макеева. – Какое прекрасное и душевное путешествие у нас подучилось". Особенно радует ее то обстоятельство, что "рядом самые лучшие мужчины".

Правда, неприличная поза любовника Макеевой с раздвинутыми ногами не всем пришлась по душе. "Неприлично сидит!", "Похабная поза!", – пишут в комментариях злые люди.

Зато поклонники Анастасии в восторге: "Пацаны – будто со старшим сыном и младшим", "Это с вами сын Романа? Одно лицо!", "Мальчик очень похож на Свету, свою маму", – комментируют люди пост звезды в социальной сети.