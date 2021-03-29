Получивший подарок с того света сын Круга отмотал время назад

Исполнительница русского шансона Ирина Круг отмечает 45-летие. Сын Михаила Круг трогательно поздравил ее.

В своем "Инстаграм" Ирина Круг опубликовала свежее фото, на котором предстала молодой и сияющей. 45-летняя певица принимает поздравления с юбилеем. Среди поклонников отметился и ее сын от шансонье Михаила Круга Александр. Саша трогательно поздравил мать, подчеркнув ее юный внешний вид.

ПО ТЕМЕ Весточка с того света: подарок от покойного Михаила Круга довел его сына до слез

"Поздравляю с 18-летием, любимая мамочка!" — написал молодой человек, словно отмотав время назад.

Недавно сын Михаила Круга разрыдался в студии программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", получив в подарок часы покойного отца. Александр знает знаменитого папу только по рассказам матери и телевизионным программам, по его творческому наследию.

Напомним, Михаил Круг влюбился в Ирину, когда та работала простой официанткой. Шансонье предложил ей работать у него костюмершей, а потом они стали встречаться и поженились. Когда их сыну было месяц, бандиты ворвались в их дом и застрелили артиста.

После трагедии вдова Круга продолжила его дело. Она стала успешной исполнительницей шансона и до сих пор востребована в этом жанре. Ирина Круг не раз говорила, что муж не дал бы ей выступать на сцене, если бы был жив.

После смерти Михаила Круга Ирина снова пошла под венец. Она вышла замуж за бизнесмена из Твери Сергея Белоусова. После 14 лет брака они расстались. У пары есть сын Андрей, которому уже семь лет.