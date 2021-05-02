"Совесть и душу продал": Падший Киркоров устроил фотосессию в церкви

Филипп Киркоров посетил храм в честь Пасхи. Король российской эстрады вызвал у поклонников омерзение.

Недавний клип Филиппа Киркорова на песню "Комильфо" сильно ударил по имиджу поп-короля. Артист предложил фанатам слушать нецензурную брань вместо качественной музыки высокого класса. Тогда многие россияне решили, что певец не так хорош, каким раньше казался, погряз во грехе и бесстыдстве. Но это было только начало — на Пасху Филипп Киркоров пришел в церковь поставить свечу и устроить фотосессию ради пиара.

Артист задумал проявить свою причастность к православной вере так, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Король российской эстрады пришел в святилище, начав позировать перед иконами в окружении церковной утвари. Сделанные в храме снимки артист оперативно разместил в инстаграм-аккаунте, проявляя гордыню.

Россияне остались в шоке от поступка исполнителя хита "Немного жаль". Некоторые пользователи Сети попытались объяснить Филиппу Киркорову, что церковь — не место для понтов, а божья обитель. "Не пойму я, как же вы материтесь, снимаетесь в сомнительных клипах, поете про стринги и ходите в храм?", "Гнать из храма его!", "У человека этого ни стыда ни совести", "Как же это все лицемерно с Вашей стороны", "После такого клипа и такая благочестивость", "От вас идет сплошной разврат. Смотреть на вас неприятно", "Киркоров совесть и душу продал", — выразились пораженные подписчики.

