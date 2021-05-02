"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат

Новый клип Филиипа Киркорова с певицей Maruv жестко раскритиковали. Россияне возмущены королем российской эстрады.

Эпатажный образ Филипп Киркорова ловко перекочевал в музыкальное творчество певца. Знаменитые хиты артиста о душевном и возвышенном сменились дерзкими треками на современный лад. Недавно в свет вышла совместная песня поп-короля с певицей Maruv "Komilfo". Клип на эту композицию вызвал у поклонников взрыв негодования. В итоге Филипп Киркоров получил массу гневных комментариев и даже оскорблений в инстаграм-аккаунте.

Видеоролик, который презентует трек "Komilfo", показывает певца в роли пациента психбольницы. Его напарница Maruv щеголяет в непристойном виде в образе медсестры. Остальные обитатели лечебницы представляют собой фриков-уродцев, одержимых безумием. На фоне исполнения песни артисты откровенно ругаются матом.

Немногие пользователи Сети остались довольны вышедшим клипом. Внушительное число россиян пришло в ужас от того, что случилось с поп-королем и в каком русле развивается его потенциал. "Я отписываюсь от этого дурдома. Просто днище", "Филипп, что с вами?", "Вот раньше песни были, целую историю любви можно было услышать, сейчас четыре строчки, мат и одна пошлость", "Это народный артист несет культуру в массы?", "Какая мерзость, пошлятина. Чему могут научиться наши дети", "Раньше у Вас были шедевры, а сейчас бред, который смешно смотреть", "А перед детьми не стыдно?" — обратился народ к Филиппу Киркорову.