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"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат

"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат

Новый клип Филиипа Киркорова с певицей Maruv жестко раскритиковали. Россияне возмущены королем российской эстрады.
прочитано 740 раз

Эпатажный образ Филипп Киркорова ловко перекочевал в музыкальное творчество певца. Знаменитые хиты артиста о душевном и возвышенном сменились дерзкими треками на современный лад. Недавно в свет вышла совместная песня поп-короля с певицей Maruv "Komilfo". Клип на эту композицию вызвал у поклонников взрыв негодования. В итоге Филипп Киркоров получил массу гневных комментариев и даже оскорблений в инстаграм-аккаунте.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Видеоролик, который презентует трек "Komilfo", показывает певца в роли пациента психбольницы. Его напарница Maruv щеголяет в непристойном виде в образе медсестры. Остальные обитатели лечебницы представляют собой фриков-уродцев, одержимых безумием. На фоне исполнения песни артисты откровенно ругаются матом.

Немногие пользователи Сети остались довольны вышедшим клипом. Внушительное число россиян пришло в ужас от того, что случилось с поп-королем и в каком русле развивается его потенциал. "Я отписываюсь от этого дурдома. Просто днище", "Филипп, что с вами?", "Вот раньше песни были, целую историю любви можно было услышать, сейчас четыре строчки, мат и одна пошлость", "Это народный артист несет культуру в массы?", "Какая мерзость, пошлятина. Чему могут научиться наши дети", "Раньше у Вас были шедевры, а сейчас бред, который смешно смотреть", "А перед детьми не стыдно?" — обратился народ к Филиппу Киркорову.

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Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 10:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш

комментарии

Ответить:

Гость703379
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Как же мерзок этот недочеловек, жидоармянин, прикидывающийся болгарином, Киркорян! Как могло так случится, что это пугало захватило ТВ и нормальным людям места нет.
Valeriy Bondarik
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,,, З д р а в с т в у й т <цензура> ,,,

Значит ТАК - и "С-ЭТИМ" - Согласятся Массы !
``````````````````
- ЭТОТ кир,коров - НЕ (!!!) король российской эстрады,
ЭТОТ - АМОРАЛЬНЫЙ персонаж - G@@@@Н - "российскОЙ-эстрады" !!!
* Люди Обоснованно на него ПЛЮЮТ и - Матёрно ОБЗЫВАЮТ !!!
( он - этакий "эстрадный=ПОМОЙНЫЙ--СКУНС" - ГРЯЗНЫЙ человечишка...)
***********************************************************
- Россия - Великая страна, в которой Масса Прекрасных Людей !
но вот ТАКОЕ ОТРОДЬЕ - "пачкает-собою" Имидж Руси !
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 02-5-21.
Гость721082
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Зачёт! Мне понравилось, Марув - просто пушка!!!
Гость700767
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Ну, во-первых, какой он король? Филипп Крикорян, который окончил муз. ПТУ по классу барабана, не имеет ни слуха, ни голоса. Всё, что "дорогие россияне" слышат он него, это банальная фонограмма! Вместо того, чтобы ломиться на его т.н. концерты, купите CD с его "песнями": это будет дешевле.
Во-вторых, какой он нар. артист? Когда он умудрился купить это звание? И вообще, кто он такой???
Гость721077
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днище
Сын дьявола!
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Аааа,что не так???Поют "На хххххуууууйййй и бббллллеееааадддь!".Тот,кто в коляске с хххххуууууяяяяяя не слезает,а та котрая катит её реальная бббббллллляяяяяддддь!Всё правильно!!!
Сергей.
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Какие "артисты",такие и "песни": и то,и другое - ШЛАК.
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