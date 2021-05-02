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Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь

Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь

Артист сменил имидж. Внешний вид Владимира Преснякова напугал поклонников.
прочитано 771 раз

53-летний вокалист проводит отпуск на Мальдивах. Владимир Пресняков вывез жену и детей погреться на солнышке. На курорте музыканта потянуло на перемены. Знаменитость побрилась налысо.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Новый облик Владимир продемонстрировал в личном микроблоге. Поклонники от вида бритоголового Преснякова оторопели. "Что-то психанул", – объяснил желание избавиться от волос певец.

"Ленин прямо. Володя Ульянов", "Прям Федор Бондарчук😉", "Как старый дед. Не надо так психовать", "Пасхальное яичко 😍", "Главное брови на месте))", – рассуждали подписчики Преснякова.

Присмотревшись к снимку повнимательнее, пользователи Сети обнаружили, что лысина ненастоящая. Судя по всему, Владимир использовал приложение для ретуши фото.

Отметим, Владимир Пресняков сильно обгорел. Перед камерой артист появился без рубашки. Кожа знаменитости покраснела.

Как писали "Дни.ру", супруга Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, призналась, что не реализовалась в карьере. На фоне творческого застоя у артистки возникали депрессивные состояния. Наталья находится в тени знаменитого супруга и конкурировать с ним не может. Подольская с девяти лет занимается вокалом, она не случайный человек в профессии.

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Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 10:41

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