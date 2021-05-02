Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь

53-летний вокалист проводит отпуск на Мальдивах. Владимир Пресняков вывез жену и детей погреться на солнышке. На курорте музыканта потянуло на перемены. Знаменитость побрилась налысо.
Новый облик Владимир продемонстрировал в личном микроблоге. Поклонники от вида бритоголового Преснякова оторопели. "Что-то психанул", – объяснил желание избавиться от волос певец.
"Ленин прямо. Володя Ульянов", "Прям Федор Бондарчук😉", "Как старый дед. Не надо так психовать", "Пасхальное яичко 😍", "Главное брови на месте))", – рассуждали подписчики Преснякова.
Присмотревшись к снимку повнимательнее, пользователи Сети обнаружили, что лысина ненастоящая. Судя по всему, Владимир использовал приложение для ретуши фото.
Отметим, Владимир Пресняков сильно обгорел. Перед камерой артист появился без рубашки. Кожа знаменитости покраснела.
Как писали "Дни.ру", супруга Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, призналась, что не реализовалась в карьере. На фоне творческого застоя у артистки возникали депрессивные состояния. Наталья находится в тени знаменитого супруга и конкурировать с ним не может. Подольская с девяти лет занимается вокалом, она не случайный человек в профессии.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Ваше заветное желание.
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Хорошо сидим
Вы слишком высокого мнения о себе