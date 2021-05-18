Извращенца Панина настигли проблемы с эрекцией: Вспомнил времена, когда еще стоял

Алексей Панин никогда не скрывал своих сексуальных предпочтений.

Артист часто делится в своем блоге провокационными фотографиями. Например, для актера ничего не стоит показать подписчикам снимки, на которых он изображен в женском нижнем белье. Также знаменитость периодически публикует кадры в обнаженном виде.

На этот раз Алексей Панин выложил в личном блоге снимок, на котором запечатлен топлес. Артист стоит спиной к камере и держит в руках сигарету. Судя по всему, фото сделано несколько лет назад. Актер отметил, что недавно нашел его и вспомнил былые времена. "Когда еще стоял и можно было подрочить с утра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила звезда фильма "Жмурки".

Подписчики возмутились откровенным признанием артиста. "Вам не надоели эти темы? Думаете не мозгом, а органом своим", "Времена когда убогость популярна", "Спасибо, что поделились, наверное. Завтра будет отчет о консистенции каловых масс?", "Собачки спасены", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Алексей Панин показал, как проводит время с дочерью в Испании. Артист опубликовал шуточное видео того, как 14-летняя Анна обедает. "Бомжует, устрицы жрет, сволочь!" – отметил актер.