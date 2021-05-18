"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом

Прошлым летом Алексей Панин переехал в Испанию, а позднее перевез за собой еще и дочь.

В личном блоге артист регулярно показывает, как живет с 14-летней Анной. Судя по всему, отцу и девочке вполне комфортно и весело проводить время вместе, однако не все подписчики актера в этом уверены.

Накануне Алексей Панин опубликовал в инстаграм-аккаунте видео того, как они с Аней отдыхают. Артист показал, как его дочь сидит на лавочке и ест. Актер решил подшутить над девочкой и подписчиками, заявив, что отлучился на секунду, а ребенок уже нашел где-то устриц. "Бомжует в Испании, жрет устриц, сволочь!" – отметил со смехом Алексей Панин.

В кадр попали и бутылки с алкоголем, однако актер тут же уточнил, что вино принадлежит ему. "А то скажут, что я тебя спаиваю!" – добавил артист. Дочь подыграла отцу и жалобно простонала на камеру: "Мама, меня тут не кормят".

Подписчики отметили, что у дочери Алексея Панина прекрасное детство, которое она проводит вместе с отцом в теплой стране. "Счастливое детство (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хочу также бомжевать", "Вся в папу, приколистка", "У бомжей в Испании жизнь лучше чем у 50% россиян", "Так выглядит свобода", – написали в комментариях.

Ранее Алексей Панин в своем блоге показал, как 14-летняя Анна ворует лимоны. Девочка выбежала из машины, забралась на забор и стала рвать спелые плоды цитрусового растения. Артист заявил, что разрешил девочке взять лишь один, а она набрала целый мешок.