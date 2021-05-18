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Шоу-бизнес
"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом

"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом

Прошлым летом Алексей Панин переехал в Испанию, а позднее перевез за собой еще и дочь.
прочитано 367 раз

В личном блоге артист регулярно показывает, как живет с 14-летней Анной. Судя по всему, отцу и девочке вполне комфортно и весело проводить время вместе, однако не все подписчики актера в этом уверены.

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Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Накануне Алексей Панин опубликовал в инстаграм-аккаунте видео того, как они с Аней отдыхают. Артист показал, как его дочь сидит на лавочке и ест. Актер решил подшутить над девочкой и подписчиками, заявив, что отлучился на секунду, а ребенок уже нашел где-то устриц. "Бомжует в Испании, жрет устриц, сволочь!" – отметил со смехом Алексей Панин.

В кадр попали и бутылки с алкоголем, однако актер тут же уточнил, что вино принадлежит ему. "А то скажут, что я тебя спаиваю!" – добавил артист. Дочь подыграла отцу и жалобно простонала на камеру: "Мама, меня тут не кормят".

Подписчики отметили, что у дочери Алексея Панина прекрасное детство, которое она проводит вместе с отцом в теплой стране. "Счастливое детство (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хочу также бомжевать", "Вся в папу, приколистка", "У бомжей в Испании жизнь лучше чем у 50% россиян", "Так выглядит свобода", – написали в комментариях.

Ранее Алексей Панин в своем блоге показал, как 14-летняя Анна ворует лимоны. Девочка выбежала из машины, забралась на забор и стала рвать спелые плоды цитрусового растения. Артист заявил, что разрешил девочке взять лишь один, а она набрала целый мешок.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 12:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

комментарии

Ответить:

Р
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Гость734259
Не будьте дикарями. Хватит писать про лимоны. . Хотя бы читайте что-то . Например, цитрусовые в тёплых странах растут везде свободно и каждый желающий может сорвать себе плод. Это у вас на базаре кавказцы продают вам гнилые мандарины за большие деньги. А в тёплых странах и продают дёшево, и если по дороге попадётся дерево, срывайте, никто не удивится этому. Это нормально. А Панин очень хороший отец. Вы за Нюсю можете не беспокоиться. У неё все хорошо. У неё очень заботливый отец. Просто он часто дурака валяет, а вы нервничаете. Это он шутит. На самом деле Панин - хороший человек.
Ты из 70 <цензура> что ли? Какие кавказцы на базарах? И Очень смешно было про весёлого папу шутника.
Гость742662
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А не имеет ли здесь место инцест?! Ведь, от этого <цензура> с мозгом гамадрила, можно ожидать всего, что угодно! Даже стих получился!
Гость734259
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Не будьте дикарями. Хватит писать про лимоны. . Хотя бы читайте что-то . Например, цитрусовые в тёплых странах растут везде свободно и каждый желающий может сорвать себе плод. Это у вас на базаре кавказцы продают вам гнилые мандарины за большие деньги. А в тёплых странах и продают дёшево, и если по дороге попадётся дерево, срывайте, никто не удивится этому. Это нормально. А Панин очень хороший отец. Вы за Нюсю можете не беспокоиться. У неё все хорошо. У неё очень заботливый отец. Просто он часто дурака валяет, а вы нервничаете. Это он шутит. На самом деле Панин - хороший человек.
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