"Занимаются отъемом жилья": дочь Пригожина вышвыривают из дома

Наследница Иосифа Пригожина может стать бомжем. Девушка уже лишилась прописки.

Даная рассказала о всех перипетиях с недвижимостью. Экс-супруга продюсера бьется за свои квадратные метры, которых ее лишают из-за долгов по кредитам микрофинансовой организации.



Суд постановил выселить Елену Соколову с наследниками из квартиры в центре столицы. Их уже выписали, но жилплощадь они освобождать не торопятся. Даная благодарна звездному отцу за то, что он в свое время вмешался в ситуацию, иначе бы семья уже давно была бы на улице.

Родственники Иосифа Пригожина намерены бороться до конца, несмотря на то, что одну квартиру у них все же забрали. Лишились они и денег – семья уже заплатила кредиторам шесть миллионов рублей, но займодатели вешают на них еще и долг.

"Они просто занимаются отъемом жилья", – поделилась Даная. Девушка посетовала, что у них остался всего день, чтобы освободить квартиру. По ее словам, кредиторы поступили нечестно: вызвали бывшую жену Иосифа Пригожина на оформление документов, подсовывая ей множество бумаг.

В итоге юридически не подкованная женщина подписала документ о купле-продаже жилья. Даная считает, что нужно бить во все колокола и снимать шоу об их тяжелой ситуации, чтобы устранить несправедливость.