Досталось больше других: на Пересильд сыплются оскорбления

По словам Юлии, по сюжету сериала жизнь ее Анфисы оборвалась. Далее события будут развиваться без этого персонажа. Между тем Пересильд все еще знакомится с отзывами о собственной работе в ленте "Угрюм-река" и не всегда комментарии хвалебные.
"Споры разгораются, комплименты и оскорбления сыплются и не хотят заканчиваться", – рассказала артистка в личном микроблоге.
Также знаменитость опубликовала видео, созданное на съемках сериала "Угрюм-река". В кадре Юлия, в образе Анфисы, спешит по полю в белоснежном свадебном платье. Сильный ветер волнует юбку и фату артистки. Пересильд отметила, что сниматься в этой сцене было крайне сложно. Она бежала в легком платье навстречу потокам ледяного воздуха, а ей в газа бил искусственный снег.
Поклонники поддержали Юлию Пересильд, которой, как показалось, больше других актеров сериала "Угрюм-река" досталось от критиков. Пользователи Сети, успокаивали артистку, отмечая, что смотреть сериал без героини Анфисы неинтересно.
Отметим, свежую экранизацию романа "Угрюм-река" снял режиссер Юрий Мороз. После премьеры картину начали сравнивать с одноименной советской лентой 1968 года, тоже снятой по книге Вячеслава Шишкова. В старой версии Анфису Козыреву играла Людмила Чурсина. Некоторым зрителям Чурсина кажется органичнее в роли роковой вдовы, нежели Пересильд.
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