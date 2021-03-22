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Сериалы
Досталось больше других: на Пересильд сыплются оскорбления

Досталось больше других: на Пересильд сыплются оскорбления

На Первом канале продолжается трансляция сериала "Угрюм-река" по одноименной саге писателя Вячеслава Шишкова. Роль роковой красавицы Анфисы Козыревой в теленовелле исполнила Юлия Пересильд. Накануне артистка трогательно попрощалась со своим персонажем.
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По словам Юлии, по сюжету сериала жизнь ее Анфисы оборвалась. Далее события будут развиваться без этого персонажа. Между тем Пересильд все еще знакомится с отзывами о собственной работе в ленте "Угрюм-река" и не всегда комментарии хвалебные.

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"Споры разгораются, комплименты и оскорбления сыплются и не хотят заканчиваться", – рассказала артистка в личном микроблоге.

Также знаменитость опубликовала видео, созданное на съемках сериала "Угрюм-река". В кадре Юлия, в образе Анфисы, спешит по полю в белоснежном свадебном платье. Сильный ветер волнует юбку и фату артистки. Пересильд отметила, что сниматься в этой сцене было крайне сложно. Она бежала в легком платье навстречу потокам ледяного воздуха, а ей в газа бил искусственный снег.

Поклонники поддержали Юлию Пересильд, которой, как показалось, больше других актеров сериала "Угрюм-река" досталось от критиков. Пользователи Сети, успокаивали артистку, отмечая, что смотреть сериал без героини Анфисы неинтересно.

Отметим, свежую экранизацию романа "Угрюм-река" снял режиссер Юрий Мороз. После премьеры картину начали сравнивать с одноименной советской лентой 1968 года, тоже снятой по книге Вячеслава Шишкова. В старой версии Анфису Козыреву играла Людмила Чурсина. Некоторым зрителям Чурсина кажется органичнее в роли роковой вдовы, нежели Пересильд.


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Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 04:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

комментарии

Ответить:

Гость668692
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Некоторым? Скорее всего большинству. Не скажу, что всем. Людмила Чурсина в первую очередь красивее еврейки Пересильд.
Гость668532
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Фильм не естественный.первый вариант лучше, как будто сам проживаешь то время, а здесь только визг
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