Матвейчук плюнул в лицо Макеевой с ее женатым работягой-любовником

Певец, композитор Глеб Матвейчук развелся с телеведущей Анастасией Макеевой в 2016 году. Их расставание сопровождалось грязными скандалами и взаимными обвинениями.
С тех пор звезда мюзиклов так и не устроила личную жизнь, а скандалы тянутся за ней чередой. Она уже снова вышла замуж и развелась. Сейчас она встречается со строителем своего загородного дома, которого увела из семьи с четырьмя детьми. За это Анастасию Макееву жестко критиковали коллеги и поклонники. Когда они начали встречаться, Роман мальков был обычным женатым работягой, зато теперь о нем говорит вся страна.
В отличие от своей бывшей супруги Глеб Матвейчук с новой женой Еленой Глазковой демонстрируют идиллию. Сейчас пара вместе с детьми отдыхает в Абхазии. Там семья крестила младшего сына, которому недавно исполнилось девять месяцев. Именно в Абхазии Глеб Матвейчук крестил и старшую дочь. Жена артиста Елена написала в своем "Инстаграм", что теперь их дети стали еще духовными братом и сестрой.
Напомним, недавно стало известно, что Анастасия Макеева попала в больницу и перенесла операцию. На фоне такой информации семейная идиллия ее бывшего выглядит как плевок в лицо.
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