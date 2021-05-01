"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян

Телеведущая нашла новый повод оскорбить окружающих. Лариса Гузеева устроила в Сети переполох.

Звезды тесно общаются не только на светских вечеринках и концертах, но и в социальных сетях. Порой они спорят в комментариях к публикациям, но чаще поддерживают друг друга, подогревая интерес фанатов. На днях Лера Кудрявцева разместила в инстаграм-аккаунте пост о том, как ее раздражают люди, которые громко и долго общаются по телефону во время передвижения в поезде. Лариса Гузеева присоединилась к негодованию коллеги и разнесла россиян в пух и прах.

"Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых", — написала телеведущая популярной блондинке. За сутки этот комментарий набрал более трех тысяч лайков. Многие разделили позицию звезды шоу "Давай поженимся!" и продолжили мысль Ларисы Гузеевой новыми гневными выражениями о тех, кто любит эмоционально общаться в общественном транспорте.

Однако нашлись и те пользователи Сети, которые с презрением отнеслись к позиции скандальной телеведущей. "Вы тоже, хочу сказать, не подарок!", "Просто уж чересчур вы нежные, вы в плацкарте проехались бы обе", "А вы сами-то Лариса болтали б тоже так же. Уверена на 100%!", "Так и Вы себя ведете как торговка на базаре. Так что уж точно не Вам судить", — ответили Ларисе Гузеевой недовольные россияне.

