ДНК-тест и баснословные деньги: бывшему мужу Пелагеи нанесли новый удар

Раздел совместно нажитого имущества исполнительницы и ее экс-супруга Ивана Телегина продолжается. Теперь возникла еще одна претендентка на средства хоккеиста.

Спортсмен покинул Евгению Ноур, когда та была беременна их общим ребенком. Женщина вот-вот должна была родить, но его это не остановило. Он был окрылен романом с Пелагеей. Их наследнику сейчас пять лет, и он невероятно похож на папу, что отмечают многие. Светлые волосы, глаза, узкие губы – все это маленький Марк унаследовал от хоккеиста.

В воспитании малыша Иван Телегин совершенно не участвовал, долгое время его интересовала лишь Пелагея. Иногда он переводил небольшую сумму на содержание Марка, но это не происходило регулярно, а цифра не превышала 50 тысяч рублей. Ранее Евгения убеждала всех в том, что ей не нужны никакие скандалы, и она верит, что однажды блудный отец поймет, что он нужен сыну. Однако, видимо, и эта надежда все-таки умерла.

Сообщается, что Ноур подала иск и намерена установить факт отцовства спортсмена. Скорее всего такая процедура стала необходимой мерой, чтобы позднее взыскать с хоккеиста алименты. Пока это не представляется возможным, так как в свидетельстве не значится фамилии Ивана.

Теперь, если ситуация развернется благоприятно для Евгении Ноур, то Иван Телегин будет обязан выплачивать ей 25 процентов от своих доходов. Сумма составит около двух миллионов рублей в месяц. Именно такие отчисления после всех судебных разбирательств получает Пелагея.