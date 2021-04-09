Пойманная в объятиях Кафельникова Буланова проболталась о новом любовнике

52-летняя российская певица Татьяна Буланова рассказала о своем новом возлюбленном. Артистка собирается за него замуж.

Татьяна Буланова два раза была замужем, и оба раза оказались неудачными. Певица долго не хотела создавать семью, и вот, кажется, на горизонте появился настоящий достойный ее мужчина.

В одном из свежих интервью Буланова рассказала о своем новом избраннике. По словам звезды, он бизнесмен. Певица еще никогда не встречала таких надежных мужчин. В будущем она собирается выйти замуж.

Избранник Татьяны Булановой немного младшее ее. Насколько именно, она не пояснила. По ее словам, ее возлюбленный очень внимателен к ней и нежен.

"Он очень как-то по-мужски себя ведет. Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом", – рассказала Буланова в беседе с "КП".

Певица добавила, что в прошлом ее ухажер – спортсмен. Он и сейчас занимается спортом, но уже не профессионально. Также он приучает к физическим нагрузкам и Буланову. Однако ей не нравятся чрезмерно интенсивные тренировки.

Напомним, в феврале в Сети появились слухи о том, что у Татьяны Булановой роман с 47-летним теннисистом Евгением Кафельниковым. Тогда артистку запечатлели рядом с ним, где он улыбался и обнимал ее за талию. Пара выглядела счастливой.

Поклонники признали, что партнеры постоянно улыбаются и выглядят счастливыми. Более того, Татьяна будто расцвела рядом с прославленным теннисистом. Однако тогда их предполагаемый роман так и остался на уровне слухов.