Буланову поймали в объятиях спортсмена

Оказалось, что рядом с певицей предстал 47-летний теннисист Евгений Кафельников. Во время съемки всеми известный спортсмен прихватил женщину за талию и крепко прижал к себе. Теперь разведенной Татьяне Булановой приходится объясняться перед публикой.
Многочисленная аудитория отметила, что партнеры постоянно улыбаются и выглядят счастливыми. Более того, Татьяна будто расцвела рядом с прославленным теннисистом. Буланова отлично смотрелась в маленьком черном платье и массивных жемчужных бусах. Образ артистки дополнил яркий макияж и аккуратно уложенные волосы.
"Ах, вот чертовка! Только развелась и сразу отправилась на поиски крупной рыбки. Кафельников – то, что надо, одобряем", – высказались комментаторы.
Действительно, снимок шокировал пользователей социальной сети и дал толчок новым домыслам. Теперь все гадают, что же связывает двух одиноких и свободных людей. Напомним, что Евгений давно в разводе. Однако ходят слухи, что теннисист уже долгое время встречается с молоденькой стюардессой.
Буланова тоже далеко не ушла. Несколько лет назад Татьяна развелась со вторым мужем. Футболист Владислав Радимов прожил с артисткой более 11 лет. Экс-супруги воспитывают сына Никиту.
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