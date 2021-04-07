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"Кровь из глаз": косноязычную Боню разнесли в пух и прах

"Кровь из глаз": косноязычную Боню разнесли в пух и прах

Бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня не дает спокойно жить многим своим хейтерам. В их рядах оказалась светский обозреватель Лена Миро.
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Викторию Боню в очередной раз обозвали быдлом и лузером. Все потому, что модель слишком много из себя мнит. Так считает Лена Миро. Свое мнение она выразила в ЖЖ.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

По словам светского обозревателя, Виктория Боня отличается косноязычием. А это главный признак принадлежности человека к касте быдла. По мнению Лены Миро, Боня не способна связно изложить даже самую простенькую свою мыслишку.

"Как бы ни пытается Боня казаться своей в мире людей преуспевающих и уверенных в себе, она в него – ну, никак не вписывается", – написала с ошибками Лена Миро.

Также она добавила, что Виктория Боня отличается плохим стилем, причем это касается абсолютно всего – речи, манеры одеваться и даже вести себя на людях.

В качестве примера Миро привела две последние публикации Виктории Бони в "Инстаграм". В тексте Боня говорила о том, что она якобы "давно делает различные практики исцеления". Критик подняла на смех такую речевую конструкцию. Действительно, делать практики совершенно невозможно. Миро посоветовала Боне читать побольше книг, возможно это поможет стать грамотнее и чище выражать свои мысли.

Вторая публикации Виктории Бони, которая не дает покоя Лене Миро, о магии пробуждения.

"В первую очередь, что важно знать – когда ты проснулся, не спеши подрываться с кровати и бежать в ванну. ОСОЗНАЙ себя в кровати", – написала Боня в микроблоге. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Миро возмутил ход мыслей и выстраивание преложения. "Кровь из глаз", – не унимался критик.

Она назвала Боню "эскортограмщицей" и "пошлой бабенкой", которая мнит себя гуру, и откровенно высмеяла.

После этого она подчеркнула, что может дружить и даже дружит с не слишком образованными людьми. Они могут быть добрыми и сердечными. При том важна скромность человека.

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Автор: 7 апреля 2021, 17:51 Источник: ЖЖ • Требует проверки
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