Расставшаяся с мужчиной Боня отказалась от еды

Виктория Боня нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Летом прошлого года звезда заявила, что у нее нет ни парня, ни мужа, но она мечтает о крепкой семье и детях.

После того как артистка несколько раз появилась на публике с Маратом Сафиным, паре начали приписывать роман. Однако, по словам телеведущей, их ничего не связывает, кроме старой дружбы.

В личном блоге Виктория Боня решила поделиться с подписчиками сокровенным. Девушка отметила, что собралась на свидание. Для встречи с ухажером она выбрала синее бархатное мини-платье. Судя по всему, артистка невероятно воодушевлена предстоящем событием. На радостях звезда даже решила ответить на вопросы поклонников.

Один из фанатов уточнил у Виктории Бони, переживает ли она после расставания с мужчиной. По словам артистки, однажды она была настолько подавлена окончанием отношений, что потеряла аппетит на несколько месяцев. "Три месяца есть не могла", – поделилась телеведущая. Знаменитость не уточнила, кто был тот мужчина, из-за которого она так сильно переживала.

Напомним, Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от союза с английским предпринимателем Алексом Смерфитом. Последним бойфрендом, роман с которым артистка подтвердила, был французский миллиардер Пьер Андюран. Пара вместе появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2018 году, однако этот союз продержался всего несколько месяцев.