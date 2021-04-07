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"Мечтаю о детях": Манукян проговорился о доме для Бузовой

"Мечтаю о детях": Манукян проговорился о доме для Бузовой

Исполнитель строил большие планы на совместную жизнь с певицей. О том, что изменилось сейчас, он рассказал в последнем интервью.
прочитано 795 раз

Звездная пара распалась около двух месяцев назад. С тех пор постоянно появляется множество слухов, а каждого из них поклонники старательно сводят с коллегами. Пока ни одна попытка не увенчалась успехом, и многие предполагают, что экс-возлюбленные просто не пережили разрыв до конца. Известно, что Давид Манукян видел в Ольге Бузовой любящую жену и мать для своих наследников. Однако этим мечтам не суждено было сбыться.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артист рассказал, что он хотел купить дом для звезды, чтобы он стал настоящим "гнездышком" для их семьи. Рэпер рассказал, что присматривал варианты и искренне желал этого, но все пошло не совсем по плану. "Мечтаю о детях", – признался он. Однако после ухода исполнительницы он не отчаялся, о собственном особняке все еще думает и планирует строить его самостоятельно.

Вступать в другие отношения Давид Манукян пока не собирается. Однако не так давно его заподозрили в романе с директором, Анной. Всю информацию об интрижке он уверенно опровергает, подчеркивая, что эта девушка была с ним с самого начала и поддерживала во всем, между ними ничего и быть не может. Сейчас он называет себя холостым мужчиной.

Комментариев относительно текущих отношений с Ольгой Бузовой Дава избегает, но, видимо, пока они не контактируют. Отметим, что его сильно не расспрашивают на эту тему, весь удар на себя принимает дива. Не так давно на нее буквально накинулись любопытные коллеги во главе с Ксенией Собчак.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 16:06 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Разыгрывают <цензура> концерт перед всему ,скорее всего вернется все как было ,эти два <цензура> так хотят денег, подписчиков,совместной рекламы что пошли на этот сценарий Перебились друг без друга,но зато последует встреча ,новые жаркие отношения и опять вранье ,игра на публику
ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка и вонище
гость
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Правильно делает Манукян ,он прекрасно знает, что это чудовище бузова не может иметь детей и бьет на её самое больное,тонкое место Претензий к нему нет ,а эта пусть мыкается\ идиотка
гостья
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Гость681556
какой дом У него ведь денег нет Смешно слышать придуманные истории
ДА не расстраивайся мужик ,родить она все равно не могла бы ,всю свою молодость работала ,не мало зарабатывала в притоне ,где обслуживала клиентов ,такое количество болезней прошла,что заразила не только мужа,но и пол эстрады ВСЁ есть от официальных источников, поэтому не светит самой бузовой создать крепкую НОРМАЛЬНУЮ семью,Пусть старушка прыгает ,строит свою пустую жизнь одна
гостья я
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Гость681556
какой дом У него ведь денег нет Смешно слышать придуманные истории
Только не с бузовой ,она ни достоина не дома,ни уважения ,так сейчас лезет со своими не существующими ухажерами ,что всем понятно нет у неё никого,а по тупости так хочет насолить Дави,что пытается его ,да и всех остальных удивить своими многочисленными ухажерами ,да кому это гов.. нужно? Случись чего в отношениях с ней так она будет с огромным удовольствием лить грязь находить какие то моменты жизни, обливать помоями ,эту мразь уже не переделать Пусть доживает, как заслуженная пенсионерка на съемной Правда говорят что проститутки разных возрастов нужны
Гость681556
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какой дом У него ведь денег нет Смешно слышать придуманные истории
М
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Кто слушает пение <цензура>¥зовой? Это все , что угодно , но только не талант. 💩
1

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