"Мечтаю о детях": Манукян проговорился о доме для Бузовой

Исполнитель строил большие планы на совместную жизнь с певицей. О том, что изменилось сейчас, он рассказал в последнем интервью.

Звездная пара распалась около двух месяцев назад. С тех пор постоянно появляется множество слухов, а каждого из них поклонники старательно сводят с коллегами. Пока ни одна попытка не увенчалась успехом, и многие предполагают, что экс-возлюбленные просто не пережили разрыв до конца. Известно, что Давид Манукян видел в Ольге Бузовой любящую жену и мать для своих наследников. Однако этим мечтам не суждено было сбыться.

Артист рассказал, что он хотел купить дом для звезды, чтобы он стал настоящим "гнездышком" для их семьи. Рэпер рассказал, что присматривал варианты и искренне желал этого, но все пошло не совсем по плану. "Мечтаю о детях", – признался он. Однако после ухода исполнительницы он не отчаялся, о собственном особняке все еще думает и планирует строить его самостоятельно.

Вступать в другие отношения Давид Манукян пока не собирается. Однако не так давно его заподозрили в романе с директором, Анной. Всю информацию об интрижке он уверенно опровергает, подчеркивая, что эта девушка была с ним с самого начала и поддерживала во всем, между ними ничего и быть не может. Сейчас он называет себя холостым мужчиной.

Комментариев относительно текущих отношений с Ольгой Бузовой Дава избегает, но, видимо, пока они не контактируют. Отметим, что его сильно не расспрашивают на эту тему, весь удар на себя принимает дива. Не так давно на нее буквально накинулись любопытные коллеги во главе с Ксенией Собчак.